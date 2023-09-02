Organik atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan ekipler, örtü altı üretimin fazla olduğu Akdeniz ilçesindeki üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yeni sezona hazırlık yapmak için tarlasını boşaltan ve daha önceleri tarladan topladıkları organik atıkları dere kenarları veya boş arazilerde bekleten üreticiler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu dertten kurtuldu. Dere kenarlarına bırakılan organik atıkların kışın yağmur suları ile birlikte sahillere taşınmasıyla çevre kirliliğine de sebep olan bu durum, büyükşehir ekipleri tarafından çözüme kavuşuyor. Ekipler, tarlalardan topladıkları organik atıkları belediyenin katı atık depolama ve bertaraf tesisine ulaştırarak, atıkların dönüştürülmesini sağlıyor. Üreticinin işçi ve iş yükü maliyetini azaltan bu uygulama sayesinde hem üretici nefes alıyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesinin, örtü altı yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı yerlerden biri olması sebebiyle organik atık sorunu ile sık sık karşılaştıklarını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Buralarda yıllardır sera atıklarının oluşturmuş olduğu çevre kirliliğine çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimizden ve muhtarlarımızdan, bu atıkların toplanması için çok fazla talep alıyorduk. Büyükşehir olarak bu çağrılara kulak verdik ve ekiplerimizle harekete geçtik" dedi.

Şahutoğlu, üreticilerin sera veya yol kenarlarına bıraktıkları organik atıkların toplanıp, Büyükşehir Belediyesinin katı atık depolama ve bertaraf tesisinde dönüştürülerek hem çevre kirliliğinin önüne geçildiğini hem de enerji üretimi yaparak şehrin ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Bu uygulama sayesinde üreticilerin yeni hasat zamanına daha da hazır olduklarını belirten Şahutoğlu, "Üreticiler, ürettikleri ürünleri hasat sonrası yeni sezona hazırlamak ve seralarını boşaltmak zorundalar. Fakat bu atıkları bertaraf edemedikleri durumlarda yol, dere veya göl kenarlarına bırakıyorlar. Bu şekilde hem çevre kirliliğine hem de derelerin tıkanmasına sebep olup, suyun akışına da engel oluyorlar. Bizler, bu uygulamayla üreticilerin yaşadığı sulama sorununa da çözüm üretmiş oluyoruz. İkinci olarak ise yol kenarlarına bırakılan atıklar, sıcakla birlikte yangınlara da sebep olabiliyor. Bu sayede bu problemlerin de önüne geçmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Üreticiler yüksek maliyetler ödemekten kurtuldu"

Organik atıkların sulama kanallarına bırakılması sebebiyle bu noktalarda tıkanmalar yaşandığını söyleyen Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca, "Bizim burada örtü altı yetiştiriciliği çok fazla yapılıyor. Örtü altı yetiştiriciliğinden çıkan organik atıklar ya kanallara atılıyordu, ya da bir kenarda biriktirilip yakılıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu atıkları toplamaya başladı ve katı atık toplama merkezine götürdü" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin, daha önce organik atıkları taşıtmak için yüksek ücretler ödediğini belirten Koca, "Bir kamyon bin beş yüz liraya geliyor. Kamyon atıkları topluyor ama dökecek saha olmadığı için, kaçak yollarla atıkları yine dereye döküyordu. Bu konuda çok dertliydik. Büyükşehir, üreticilerimizi yüksek bir maliyetten kurtararak rahatlattı. Başkanımız Vahap Seçer'e, bizlere destek olduğu ve elinden geleni yaptığı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı'da 32, Adanalıoğlu'nda ise 44 ton olmak üzere toplam 76 ton organik atığı belediyenin katı atık depolama ve bertaraf tesisine ulaştırdı. - MERSİN