Mersin'de köpek atık istasyonu sayısı 2 kat artırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019'da 8 noktaya kurduğu köpek atığı istasyonlarının sayısını 16'ya çıkardı. Kültür Park'ta başlatılan çalışma bu yıl Atatürk Parkı'nda da uygulandı.

Köpek atıklarının çevreye verdiği zararı ve insanlara verdiği rahatsızlığı gidermek amacıyla 2019 yılında yeni bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park'ın 8 farklı noktasına köpek atığı istasyonu kurdu. 2022 yılında eskiyen istasyonları yenileyen Büyükşehir, Kültür Park ve Atatürk Parkı'ndaki toplam 16 noktaya yeni köpek atığı istasyonu kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde görevli Uzman Pınar Savrun, "2019'da sadece Kültür Park üzerinde 8 adetle başladık. 8 ayrı bölgeye köpek atık istasyonu koyduk. 2022 yılında bunları yenilerek 16 adede çıkarttık. İçerisine Atatürk Parkı'nı da alarak belirli noktalara dağıtımını sağladık. Kültür Park ve Atatürk Parkı olmasının özelliği vatandaşlarımız evcil hayvanlarını daha çok burada gezdirmeyi tercih ediyorlar. Köpek atık istasyonunun içerisinde evcil hayvanlar için poşetler mevcut. Biz bunları devamlı yeniliyoruz. İhtiyaç doğrultusunda vatandaşlarımız poşetleri kullanarak pisliği içerisine atabiliyor ve görevli personellerimiz bunları alıp temizliyor. Hem çevre için duyarlı bir çalışma hem ihtiyacı olan vatandaşlarımızın talebini karşılamış oluyoruz hem de doğabilecek rahatsızlıklara karşı bu önlem alıyoruz" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel