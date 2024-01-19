Menderes Belediyesi Sömestr Tatili Boyunca Öğrencilere Etkinlikler Düzenleyecek

Menderes Belediyesi tarafından sömestr tatili boyunca öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çeşitli etkinler gerçekleştirilecek. 2 haftalık tatilde kültür sanat aktiviteleriyle tatil ruhu en güzel şekilde yaşatılacak.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Hazırlanan program kapsamında Menderes Belediyesi Merkez Kütüphane ile Görece Kütüphanesi hayal gücünün sınırlarını zorlayacak çocuklar için kapılarını açarken, parklar başta olmak üzere belediyeye bağlı tüm tesisler çocukların hizmetinde olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 4. Çocuk Filmleri Şenliği kapsamında ise 26 Ocak Cuma günü Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde Moana filmi çocuklarla buluşacak. Klaros Çocuk Tiyatrosu Yaratıcı Drama Atölyesi tarafından da tiyatro atölyesi gerçekleştirilecek. Atölyeye katılmak isteyen 7-11 yaş arası çocuklar Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek. Tüm kültür sanat etkinlikleri ücretsiz olacak.

ÖZKAN: "İYİ TATİLLER"

Menderes'te yarıyıl tatilinin en iyi şekilde geçeceğini ifade eden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "2023-2024 eğitim öğretim sezonunun ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi dinlenme ve eğlenme zamanı. Öğrenci kardeşlerimizin yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm çocuklarımızı sömestr tatilinde etkinliklerimizden yararlanmaya davet ediyorum. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.