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MASKİ Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili süresince hizmette

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Manisa'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler vatandaşların hizmetinde olacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü birimleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 17 ilçede vatandaşların hizmetinde olacak. 8 Nisan Pazartesi günü tam gün olmak üzere 9 Nisan Salı Arife günü saat 12.00'a kadar vezneler açık olacak. MASKİ MATİK, MASKİ Pratik ödeme noktalarından işlemler ise tatil boyunca gerçekleştirilebilecek. Ramazan Bayramı boyunca yaşlı, engelli, kimsesiz, şehit aileleri ve gazilerin fatura, su yükleme işlemleri için Alo 185 Çözüm Merkezini aramaları durumunda görevli ekipler tarafından evlerine gidilerek gerçekleştirilecek. Ramazan Bayram tatili boyunca İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Atıksu Arıtma ve Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı nöbetçi ekipler tatil süresince olabilecek bir durum için hazır olacak ve anında müdahalede bulunacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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