Marmaris'te Sinpaş GYO'dan Yeni Proje: Yat Bağlama Alanı İçin ÇED Süreci Başlatıldı

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde mahkeme kararları ve yıkım sürecine rağmen inşaat faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen Sinpaş Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), şimdi de yat bağlama alanı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisinde Sinpaş GYO AŞ tarafından yapımı devam eden "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk" projesine yönelik kamuoyundaki tepkiler sürerken, yeni bir proje gündeme geldi.

Kızılbük GYO tarafından "Kıyı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma/Bağlanma Yerleri Projesi" projesi için dün ÇED süreci başlatıldı.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje kapsamında toplam 21 bin 833 metrekarelik deniz alanında uygulama yapılması planlanıyor. Bunun 20 bin 390 metrekaresi deniz dolgusu, bin 443 metrekaresi ise yat bağlama alanı olarak ayrıldı. Dolgu işlemleri için toplamda 32 bin 766 metreküp malzeme kullanılacağı belirtildi; bu miktarın 10 bin 237 metreküpü su altına beton dökümü, 22 bin 529 metreküpü ise taş dolgu şeklinde gerçekleştirilecek.

Proje alanı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Milli Park", "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi" ile "Tabiat Parkı Koruma Alanı" sınırları içinde yer alıyor. Projenin kara tarafında kalan mevcut tesis alanı ise kısmen "Kentsel Yerleşik Alan", "Orman Alanı" ve "Turizm Gelişim Bölgesi" kullanımlarında bulunuyor.

Projenin yatırım bedeli 97 milyon 234 bin lira olarak açıklandı.

ÇED dosyasında, ayrıca tepkilere neden olan otel projesi ile ilgili de şu bilgiler yer aldı:

"Kızılbük GYO tarafından, ülkemiz ekonomisine düzenli bir kaynak sağlayarak, iç ve dış turizme hizmet vermek, yöre ve ülke ekonomisine girdi sağlamasının yanı sıra istihdam olanağı da sağlamak hedefleri ile Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisi 1598 nolu parselde (9 bin 509 metrekare) ve 2518 nolu parselde (163 bin 968,72 metrekare) toplam 173 bin 477,72 metrekarelik alanda Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk (206 Odalı Otel ve 1323 Adet Devremülk-Konut) Projesi planlanmış ve söz konusu proje için 10 Mart 2023 Karar Tarihli 7031 Karar Nolu 'ÇED Olumlu' kararı verilmiştir. Projenin inşaat işlemleri devam etmektedir."

"ÇED Olumlu" kararının; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan iptal davası ise sürüyor.