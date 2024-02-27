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Marmaris'te gök gürültülü sağanak yağışlar başladı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle bazı kırsal mahallelerde sokakları balçıklı çamur kapladı.

Marmaris'te gök gürültülü sağanak yağışlar başladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle bazı kırsal mahallelerde sokakları balçıklı çamur kapladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin de uyarıda bulunduğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Selimiye Mahallesi'nde caddeler balçıklı sular altında kalırken, Değirmenyanı mevkiinde de trafoya düşen yıldırım bölgeyi karanlığa boğdu. Trafodaki arıza, ilgili ekipler tarafından kısa sürede giderilirken, bölgeye yeniden enerji verilmesi sağlandı. İlçedeki tüm birimler de oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuza geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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