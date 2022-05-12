Marmaris'te Atatürk Sevgisi Sanatla Buluşacak

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) - Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Halkın da katılımıyla binlerce taştan Atatürk mozaiği oluşturulacak.

'Atamızın izinde, haydi Marmaris el ele, bir küçük taş da sen koy' sloganıyla anlamlı bir etkinlik düzenlenecek. Mozaik sanatçısı Hülya Kılıç'ın katkılarıyla Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikte binlerce minik taşla büyük bir Atatürk portresi oluşturulacak.

5 metre uzunluğunda, 2 buçuk metre genişliğinde olacak mozaiğe vatandaşlar da katkı yaparak taş koyacak. Vatandaşların katılımıyla mozaik yapımı 14 Mayıs Cumartesi günü, saat 15.00'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na başlayacak. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da etkinliğe katılarak anıt için taş koyacak. Etkinlik 15-16 Mayıs tarihlerinde saat 11.00-18.00 arasında devam edecek. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 3 günde tamamlanacak portre kaideye yerleştirilerek, 19 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'da İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda açılacak.