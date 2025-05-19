Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başladı

Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü resmi kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törenler çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü resmi kutlamaları ilçe Gençlik ve spor müdürlüğünün Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenlerle başladı. Sabah saat 09.30'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelengi sunuldu. Marmaris protokolünün, muharip Gaziler Derneği temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin, STK'ların katılımı ile başlayan çelenk sunma töreninde, saygı duruşunun ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okunması ile tören sona erdi.

19 Mayıs kutlamaları şehir stadyumunda düzenlenen programlar ile devam ederken, Saat 20.30'da Ulusal Egemenlik caddesinde başlayacak kortej yürüyüşü ve fener alayı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erecek.

Saat 21.00'de sahne, Türk rock müziğinin sevilen grubu Bulutsuzluk Özlemi'ne emanet olacak. Gençlik Meydanı'nda verilecek konserin ardından, Saat 22.30'da ise meydanda dans tiyatrosu 'Emanet' sahnelenecek.

20 Mayıs Salı günü de kutlamalar sporla devam edecek. Saat 10.00'da 'Kuşaklar Arası Etkileşim Bocce Turnuvası' her yaştan vatandaşın katılımı ile yapılacak. Saat 19.00-21.00 arasında ise 'Camiler Arası Futbol Turnuvası' başlayacak. İlçe Stadı'nda gerçekleşecek bu etkinlik 23 Mayıs'a kadar sürecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.