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Marmarabirlik Yurt İçi Satışlarını Arttırmak İçin Bayi Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Marmarabirlik Yurt İçi Satışlarını Arttırmak İçin Bayi Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Marmarabirlik, yurt içi satışlarını arttırmak amacıyla Anadolu'daki bayilerini ziyaret ederek piyasalardaki arz-talep dengesini gözlemledi. Altı ay süren ziyaretlerle, sektör hakkında kapsamlı bir analiz yapıldı ve olumsuz algıların kırılması hedeflendi.

Marmarabirlik yurt içi satışlarını arttırmak ve sektörde yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek üzere saha buluşmaları gerçekleştirdi.

Anadolu'da yedi coğrafi bölgedeki tüm bayilerini tek tek ziyaret eden Marmarabirlik, 25 bin kilometre alanda bölgesel çalışmalarda bulundu. Dünyanın dört bir yanında tüketicisinin sofralarına misafir olan Marmarabirlik, yurt içinde sahip olduğu geniş pazar payındaki dengeleri gözden geçirmek üzere sahaya indi. Yaklaşık altı ay devam eden süreçte Türkiye'deki tüm bayilerini ziyaret eden Marmarabirlik, bu pazar turu çerçevesinde piyasadaki arz-talep dengesini gözlemleyerek, raftaki durumunu tespit etmeyi hedefledi. Bütün illerde bayilerini ziyaret eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Pazarlama ve Satış Müdürü Tuncay Kural, paydaşları olan tüm yerel zincir mağazalar ve toptancılar ile bir araya gelerek, kapsamlı bir çalışma yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Haziran ayından bu yana ülkenin dört bir yanındaki tüm bayilerle yapılan çalışmalar neticesinde, "Her bölgede tüm bayilerimiz ve 150'ye yakın yerel zincir mağazası ile toptancılar ziyaret edilmiştir. Bayilerimizle birlikte sektör ve satışlarla ilgili yürütülen çalışmalar üzerine fikir alışverişlerinde bulunduk. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Muğla'ya, Zonguldak'tan Mersin'e, Rize'den Mardin'e kadar ülke genelindeki bayi ziyaretlerimizi İzmir, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta ile tamamlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik bayileriyle yapılan stratejik görüşmeler hakkında bilgiler aktaran Hidamet Asa, "Bayi buluşmalarındaki temel amacımız yaklaşan ürün alım kampanyası öncesinde satışları arttırmak ve üreticiden daha fazla ürün alabilmekti. Piyasalarda oluşan daralmanın saha yansımalarını değerlendirdiğimiz ziyaretlerde, önceki yıllara göre arz-talep dengelerini karşılaştırarak, raflardaki durum gözlenmiş, görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yurt içi satışlarımızı arttırmak ve ağımızı her geçen gün daha da genişletmek üzere çalışmalar yapılmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Bayi ziyaretlerinin sebebi algıyı kırmak

Farklı çevrelerce piyasaya olumsuz bir algının oluşturulduğunu dile getiren Asa sözlerini şöyle sürdürdü; "Meydana getirilmek istenen ürün fiyatlarının geri geleceği yönünde olumsuz algı oluşturmak. Biz de bu algının kırılması için bölge temsilcilerimizle birlikte büyük emek harcamış bulunmaktayız. Altı aylık programımız sonunda bu algı kırılmış ve sektör normal seyrine dönmüş, raftaki payımız arttırılmıştır. Bunu rakamsal ortalamalara baktığımızda da rahatça görebiliyoruz ki, satış rakamlarımız yılın ilk yarısına göre ikinci altı ayda satışlarımız yüzde 37 seviyelerinde arttırılmıştır. Bu çok ciddi bir artış oranıdır. Marmarabirlik markasına koydukları katkı, gösterdikleri başarılı çalışmalar sebebi ile zeytin üreticimiz adına tüm iş ortaklarımıza ve ulusal-yerel zincir marketlere teşekkür ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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