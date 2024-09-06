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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Tarım Bakan Yardımcısı ile Görüştü

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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'ya ziyarette bulunarak hasat sezonu öncesi zeytin rekoltesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaklaşan hasat sezonu öncesi sofralık zeytin ve yağlık zeytin rekoltesi hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'ya ziyarette bulundu.

Yaklaşan 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi Marmarabarlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bursa Tarım İl Müdürü İbrahim Acar ile birlikte Tarım Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'ya ziyarette bulunan ve yaklaşan hasat dönemi öncesi sektörün genel olarak değerlendirilmesinin yapıldığı buluşmada, zeytin üreticisinin ve sektörün beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

" Marmarabirlik'in zeytin üreticisi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diyen Dr. Ahmet Bağcı, "Üreticimizin sıkıntı yaşamaması için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hidamet Asa oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'nın Marmarabirlik'e gösterdiği ilgi, her zaman zeytin üreticisinin yanında olduğunu ifade etmesi, tarıma ve tarımsal üretime verdiği önemin bir göstergesidir. Ayrıca Tarım İl Müdürü İbrahim Acar'ın zeytin üreticisinin beklentileri hakkında bakanlık düzeyinde ilgilenmesi bizleri mutlu etmiştir" dedi

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü dökme ve varilli zeytinyağı ihracat yasağını kaldırarak, 1 Kasım 2024 tarihine kadar 50 bin +50 bin olmak üzere toplamda 100 bin ton kota verdiğini hatırlatan Hidamet Asa, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın tamamen kaldırılması ile sektörün rahat bir nefes alacağını dile getirdi.

Başkan Asa konu hakkında şunları söyledi: "Sahadan gelen verilere baktığımızda yağlık zeytin rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre yüksek olacağı öngörülmekte. Bu sebeple hasat öncesi zeytinyağı ihracat yasağının kalkması gerektiğini Bakanımıza ilettik. Piyasaların tansiyonunun düşmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve Türkiye zeytinyağı ihracatçılarının da piyasa şartlarında rekabet edebilmesi için zeytinyağında ihracat kısıtlamasının kaldırılması sektöre büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca ambalajlı zeytin ihracatına teşvik verilmesi halinde zeytinyağı ihracatımız çok daha artacaktır."

Spekülasyondan uzak bir hasat sezonunun olması dileğinde bulunan Hidamet Asa, "Son yılların en yüksek rekoltesinin beklenmesine rağmen sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Tarım ve Ticaret Bakanlıklarımızla ile koordineli bir şekilde çalışma yürüterek, bu hasat yılını sıkıntısız bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Üreticimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Arz fazlalığı oluşmaması için üreticilere önemli uyarılarda bulunan Asa, "Üreticilerimiz hasat konusunda acele etmesin, hasadın zamana yayılması onların menfaatine olacaktır. Aksi takdirde fırsatçılar devreye girecektir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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