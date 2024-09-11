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Marmarabirlik, 2024-2025 ürün alım kampanyasına başlıyor

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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına başlayacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilerin panik yapmaması gerektiğini ve geçtiğimiz yılın fiyatlarını korumak için çalışacaklarını belirtti.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği ( Marmarabirlik ) 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Önceliğimiz geçtiğimiz yılın fiyatlarını muhafaza etmektir. Zeytin üreticimiz panik yaşamasın çünkü onların Marmarabirlik gibi bir kurumları var" dedi.

Marmarabirlik'te 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Rekolte beyan alımları 16 Ekim Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. Anasözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınamayacak.Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Uzun yıllar gerçekçi rekolte beyanı için büyük uğraş verdiklerini belirten Asa, "Bu konuda ortaklarımızın ana taahhüdü kadar rekolte beyanı verdiklerini görmekteyiz. Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerin genelinde 130 binton ana taahhüt toplamı bulunmaktadır. Bu miktarın tamamının alınması ne fiziki olarak ne de mali olarak mümkün değildir" dedi.

Son yıllarda yaşanan olumsuzluklar karşısında üreticiye sahip çıktıklarını belirten Başkan Asa, şunları söyledi: "2018 yılında yaşanan ekonomik kriz, 2020 yılında dünyayı saran pandemi, 2022 yılında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ve son yıllarda oluşan enflasyonist baskı, ister istemez kurumumuzu da olumsuz etkilemektedir. Stoklardaki ürünü satıyorsunuz, fakat aynı miktarda ürünü yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı yerine koyamıyorsunuz. Aynı zamanda alınan ham zeytin fiyatlarına, üretici havuzundaki zeytinin satılması, baskı yapmakta Marmarabirlik'in rekabet gücünü de azaltmaktadır."

2024-2025 Ürün alım kampanyasında zeytin kalibresinin ağırlıklı olarak orta ve ince dane olacağını, iri dane zeytinin ise az olacağını vurgulayan Hidamet Asa, "Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak önceliğimiz geçtiğimiz yılki ürün alım fiyatlarını korumak. Özellikle zeytinyağı fiyatlarının geriye gelmesi fiyatlarda handikap oluşturmaktadır, bunlar ürün alım fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlardır. Böyle kritik bir yılda üreticilerimiz bize hata yaptırmasın" dedi.

Neredeyse tüm tarım ürün fiyatlarının bir önceki yıla göre geri geldiğini ifade eden Hidamet Asa, "Sofralık zeytin üreticisinin panik yaşamasına sebep olacak bir durum yok ortada. Çünkü üreticinin sigortası Marmarabirlik var. Ayrıca bir önceki yıl kuraklık sebebi ile İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus'ta üretiminde rekolte kaybı yaşandı. Bahsedilen ülkelerde zeytinyağında devreden stok miktarı çok az olduğundan bu yıl arz fazlalığı oluşacağını düşünmüyoruz" dedi.

Böyle bir yılda kurumun yara almaması gerektiğini söyleyen Başkan Asa sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle son 3 yıldır zeytin üreticilerimize büyük fiyat desteği verilmiştir. 2021/22 ürün alım kampanyasında baş barem 20,10 TL, Taban fiyat 7,40 TL, Yağlık 7 TL'iken, 2022/23 kampanyasında baş barem 54 TL, Taban fiyat 18,50 TL, ve yağlık 16,50 TL olmuş, 2023/24 ürün alım kampanyasında ise baş barem 125 TL, Taban fiyat 47 TL ve yağlık 45 TL olarak belirlenmiştir. Yani son iki yılda alım fiyatlarında yüzde 300'lük artış yaşanmıştır. Rekoltenin çok yüksek olacağı böyle bir zor yılı Marmarabirlik Yönetim Kurulu, kooperatiflerimiz ve üretici ortaklarımızla birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu hasat dönemini Marmarabirlik'e sahip çıkılacak bir yıl olarak görüyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmarabirlik Marmara Ekonomi Güncel Zeytin Yerel Tarım

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