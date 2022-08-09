Mardin haber | Artuklu Kızılay'ın aşure etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi

Mardin'in Artuklu ilçesi Kadın Kızılay Birimi'nin Aşure Günü münasebetiyle hayırseverlerden topladıkları yardımlarla ve özverili çalışmalarıyla gerçekleştirdiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay Artuklu Kadın Kolu Başkanı Nurcan Işık ve ekibinin hazırladığı aşure, yaklaşık 700 vatandaşa ikram edildi. Aşure dağıtımında hazır bulunan Kızılay Artuklu Şubesi Başkanı Şehmus Arı, "Bugün Hz. Peygamberin torunu ve çok sevdiği Hz. Hüseyin'in şehadet yıl dönümü münasebetiyle bizler de Kızılay camiası olarak 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda değerli halkımıza aşure ikramında bulunduk. Günün anlamını ehlibeyt sevdalılarına bir kez daha hatırlattık. Tüm ümmeti yasa boğan Kerbela faciasında kazanan Hz. Hüseyin ve taraftarları, kaybeden de Yezit ve tarafları olmuştur" dedi.

Artuklu Kızılay Derneği Başkanı Şehmus Arı, bu etkinliğin hazırlanması ve organize edilmesinde emeği geçen başta Kızılay Kadın Kolu Başkanı Nurcan Işık olmak üzere tüm Artuklu Kızılay Birimi'ne teşekkür ederek, faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti. - MARDİN