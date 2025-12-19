Mardin'de Altın Piyasası Durgun... Kuyumculardan Vatandaşlara Ayar, İşçilik ve Fatura Uyarısı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de altın piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk hem esnafı hem de vatandaşları etkilerken, kuyumcular satışlardaki düşüşe dikkat çekti. Piyasalardaki hareketliliğin azalmasıyla birlikte kuyumcu esnafı, altın alım ve satımında ayar, işçilik ve fatura gibi konularda daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Mardin'de altın piyasasında durgunluk yaşanırken, kuyumcu esnafı vatandaşları ayar, işçilik ve fatura konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kuyumculuk sektöründe 3 yıl deneyimi bulunan Arda Karaboğa, piyasalardaki mevcut durgunluğun ekonomik etkenlerden kaynaklandığını belirtti. Mardin'de vatandaş altın alırken en çok işçiliğin olmamasına dikkat ettiğini söyleyen Karaboğa, "İşçiliğin pek olmamasına yani değer kaybı yaşamaması için kar amaçlı çoğunluktan insanlar altına yatırım yapıyor. Yani bunun nedeni de zarar etmemeleri. Şimdi işçilikli ürünlerde değer kaybı oluyor kısa zamanda ama uzun zamanda her türlü kar olur" dedi.

Piyasa durgunluğuna karşı araba çekilişi

Piyasa hareketliliğin durmasına değinen Karaboğa, şunları söyledi:

"Son zamanlarda pek alış yok. Sebebi nakit paradan dolayı. O yüzden piyasa biraz durgun. Hem insanlara yardımımızın dokunmasına hem piyasaya böyle çekilişler sunmak, insanları teşvik etmek böyle yollara kampanyamız var. Kampanyamızın detayları da her 10 bin üzeri işçilikli bir üründe 10 bin TL'lik bir çekiliş hakkı veriyoruz. Bölgemizde hani böyle pek çekilişin olmamasından dolayı insanlar böyle şeyleri teşvik etmek. Günümüzün modern çağın standartlarına uygun bir şekilde biz çekiliş yapmayı düşündük. Şimdi insanlar böyle şeylere pek güvencesi olmadığından dolayı milli piyango resmi bir şekilde yaptık. Kimi insanlar güvensin faturalı bir şekilde ürünlerini rahat alsın, çekilişlere rahat katılmış olurlar. O yüzden böyle bir kampanya yapmaya karar verdik."

"Altında düşük ayar ve faturalandırmaya dikkat"

Altın alırken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Arda Karaboğa, "Nereden aldıklarına özellikle dikkat etsinler, ne aldıklarına, işçiliklerine ve son zamanlarda piyasada düşük ayar altınlara dikkat etsinler. O yüzden aldıkları ürününün faturalarına dikkat etsinler. Güvence olarak her yerden altın alınmayacağına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün herhangi bir sıkıntıda alıcı zarar eder. Böyle şeylere dikkat etsinler. Ayarı düşük olan ürünlerde fiyat farkı oluşur. Bu nedenle vatandaşlar altın alırken mutlaka ayarına dikkat etmeli. Zaten müşteriler bir ürün almadan önce birçok yere sorup araştırma yapıyor. Bu tür konulara özellikle dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kuyumcularda mutlaka altınların cihazdan geçmesi gerktiğini belirten Karaboğa, "Tam altın alırken müşterinin dikkat etmesi gereken şey altının ayarıdır. Tam altında 5,2 gram ile 5,6 gram arasında hiçbir sıkıntı yoktur. 6,1 gram, yani 5'in üzerindeyse hiç sıkıntı yok. Yarım altında da 4,4 gram ile 4,9 gram arasında ayar düşük değil demektir. 4,4 gramın üzerindeyse sıkıntı yoktur. Gram altınlarda da 100 gram altının ayar düşüklüğü seviyesi 34,0 gram ile 42,0 gram'dır. Okuttuğumuzda 41,0 gram çıkıyor, yani ayarı düşük değil. Böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.