Mardin'de Altın Piyasası Durgun... Kuyumculardan Vatandaşlara Ayar, İşçilik ve Fatura Uyarısı

Güncelleme:
Mardin’de altın piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk hem esnafı hem de vatandaşları etkilerken, kuyumcular satışlardaki düşüşe dikkat çekti. Piyasalardaki hareketliliğin azalmasıyla birlikte kuyumcu esnafı, altın alım ve satımında ayar, işçilik ve fatura gibi konularda daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Haber: Gülten AKGÜL

Piyasa durgunluğuna karşı araba çekilişi

Piyasa hareketliliğin durmasına değinen Karaboğa, şunları söyledi:

"Son zamanlarda pek alış yok. Sebebi nakit paradan dolayı. O yüzden piyasa biraz durgun. Hem insanlara yardımımızın dokunmasına hem piyasaya böyle çekilişler sunmak, insanları teşvik etmek böyle yollara kampanyamız var. Kampanyamızın detayları da her 10 bin üzeri işçilikli bir üründe 10 bin TL'lik bir çekiliş hakkı veriyoruz. Bölgemizde hani böyle pek çekilişin olmamasından dolayı insanlar böyle şeyleri teşvik etmek. Günümüzün modern çağın standartlarına uygun bir şekilde biz çekiliş yapmayı düşündük. Şimdi insanlar böyle şeylere pek güvencesi olmadığından dolayı milli piyango resmi bir şekilde yaptık. Kimi insanlar güvensin faturalı bir şekilde ürünlerini rahat alsın, çekilişlere rahat katılmış olurlar. O yüzden böyle bir kampanya yapmaya karar verdik."

"Altında düşük ayar ve  faturalandırmaya dikkat"

Altın alırken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Arda Karaboğa, "Nereden aldıklarına özellikle dikkat etsinler, ne aldıklarına, işçiliklerine ve son zamanlarda piyasada düşük ayar altınlara dikkat etsinler. O yüzden aldıkları ürününün  faturalarına dikkat etsinler. Güvence olarak her yerden altın alınmayacağına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün herhangi bir sıkıntıda alıcı zarar eder. Böyle şeylere dikkat etsinler. Ayarı düşük olan ürünlerde fiyat farkı oluşur. Bu nedenle vatandaşlar altın alırken mutlaka ayarına dikkat etmeli. Zaten müşteriler bir ürün almadan önce birçok yere sorup araştırma yapıyor. Bu tür konulara özellikle dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kuyumcularda mutlaka altınların cihazdan geçmesi gerktiğini belirten Karaboğa, "Tam altın alırken müşterinin dikkat etmesi gereken şey altının ayarıdır. Tam altında 5,2 gram ile 5,6 gram arasında hiçbir sıkıntı yoktur. 6,1 gram, yani 5'in üzerindeyse hiç sıkıntı yok. Yarım altında da 4,4 gram ile 4,9 gram arasında ayar düşük değil demektir. 4,4 gramın üzerindeyse sıkıntı yoktur. Gram altınlarda da 100 gram altının ayar düşüklüğü seviyesi 34,0 gram ile 42,0 gram'dır. Okuttuğumuzda 41,0 gram çıkıyor, yani ayarı düşük değil. Böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
