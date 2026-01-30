Haberler

CHP'li Torun'dan MESOB'a ziyaret

CHP'li Torun'dan MESOB'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret ederek, deprem sonrası esnafın yaşadığı sıkıntıları ve kredi borçlarını ele aldı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın büyük yıkım yaşadığını belirterek, "Malatya adeta çöktü. Ayağa kalkmak için herkes elinden geleni yapıyor. Deprem sürecinde yanımızda olan Türk milletine ve esnafımıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnafın kredi borçlarına dikkat çeken Keskin, "3 yılı devirdik, 4. yıla giriyoruz. Halen kalıcı iş yerlerine taşınamadık. Esnafın KOSGEB borçları var ve geri ödemeler başladı. En azından bu borçların bir yıl ertelenmesi esnafı rahatlatır. Ayrıca esnafımızın ciddi şekilde krediye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Emekli esnafın geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Keskin, "25-30 yıl prim yatırıyoruz ancak asgari ücretin altında maaş alıyoruz. Emekliye verilen 18 bin TL yeterli değil. Kiralar 13-16 bin TL seviyesinde. Emekliye en az asgari ücret kadar maaş verilmeli. Esnafımızın çoğu emekli olmasına rağmen geçinemediği için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor" dedi.

Vergi düzenlemesi talebini de dile getiren Keskin, "ÖTV, ömür tüketen bir vergi. Verginin vergisi olmaz. ÖTV'nin üzerine bir de KDV alınıyor. En azından bu verginin kaldırılması gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

Haberi muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Akrabaların tartışması kanlı bitti

Akrabaların tartışması kanlı bitti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek