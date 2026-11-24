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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Darende ilçesinde pancarda verim ve şeker oranı üreticiyi memnun ederken, artan üretim giderleri kazancı düşürüyor. Üretici Mustafa Malcanlı, gelecek yıl bazı tarlalarında pancar yerine arpa veya buğday ekmeyi düşündüğünü söyledi.

Darende'nin Palanga Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dekar alanda ekilen şeker pancarının hasadı sürüyor. Zamanında gelen yağışlar ürünün verimine ve şeker oranına olumlu yansıdı. Ancak üreticiler, tarladaki verim artışının kazanca aynı ölçüde yansımadığını belirtti.

MAZOTTAKİ ARTIŞ İLE ALIM FİYATI ARASINDAKİ FARKA TEPKİ

Palanga'da pancar ekimine ilk başlayan çiftçilerden Mustafa Malcanlı, bu yıl ailesiyle yaklaşık 180 dekar alanda üretim yaptıklarını söyledi. Toprak analizine göre gübreleme uyguladıklarını ve kendi tarlalarında dekardan 7 ila 8 ton ürün aldıklarını belirten Malcanlı, mazot fiyatının yüzde 80, pancar alım fiyatının ise yüzde 20 arttığını dile getirdi.

Üretim sürecindeki giderleri karşılamakta zorlandıklarını anlatan Malcanlı, motopompla sulama yaptıkları için Sulama Birliği ve DSİ'ye borçlarının biriktiğini belirterek traktörün 100 ila 110 litrelik deposunun 8 ila 10 saatlik çalışmada boşaldığını ifade etti.

KENDİ ARAZİSİ VE EKİPMANI DA MALİYET BASKISINI HAFİFLETEMİYOR

Tır, kepçe ve söküm makinelerinin kendilerine ait olduğunu, işledikleri arazinin büyük bölümü için de kira ödemediklerini belirten Malcanlı, buna rağmen emeklerinin karşılığını almakta zorlandıklarını söyledi.

Yıllar içinde yapılan yatırımların üretimden çekilmeyi de güçleştirdiğini anlatan Malcanlı, "Bırakmak istiyoruz, pancar bizi bırakmıyor. Bu kadar malzeme almışız, ekipman, boru almışız" dedi.

Aile işletmesinde pancarın yanı sıra patates, ayçiçeği, yonca, arpa ve buğday yetiştirdiklerini anlatan Mehmet Ali Malcanlı ise ovada 2013'ten bu yana pancar üretimini sürdürdüklerini kaydetti.

ARTAN GİDERLER EKİM KARARINI DEĞİŞTİRİYOR

Mustafa Malcanlı, gelecek yıl pancar ekmeyi planladığı bazı tarlaları hazırlamaktan vazgeçtiğini ve daha az işçilik gerektiren arpa ile buğdayı değerlendirdiklerini söyledi.

Yağmur ve karla çamura dönen tarlalarda pancarı sökmenin ve araçlara yüklemenin güçleştiğini dile getiren Malcanlı, yüksek giderlere ağır çalışma koşullarının da eklendiğini ifade etti.

"BİR ÇİFTÇİ BU İŞTEN PARA KAZANAMAZSA İŞİ BIRAKIR"

Geçmişte kazancı düşen hayvan yetiştiricilerinin üretimden çekildiğini hatırlatan Malcanlı, pancarda da benzer bir süreç yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Malcanlı, "Bir çiftçi bu işten para kazanamazsa işi bırakır. Daha önce hayvancılıkta da böyle oldu. Adam hayvan besliyordu, yıl sonunda hesap kitap yapıyor, para kazanamıyordu. O güzel inekler, hayvanlar kesildi. Et bugün tavan yaptı. Pancarın geleceği de en sonunda böyle olacak" dedi.

Babası Mustafa Malcanlı ile çiftçilik yapan ziraat mühendisi Mehmet Ali Malcanlı, mahallede dekardan 7 ila 9 ton ürün alındığını, şeker oranının yüzde 18 ile 20 arasında değiştiğini söyledi. Hasat edilen pancarların Malatya Şeker Fabrikası'na gönderildiğini belirten Malcanlı, son iki yılda özellikle sulama, elektrik ve mazot giderlerindeki artışın kazançlarını düşürdüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA