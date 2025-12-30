Milletvekili Ölmeztoprak: ' Çevre yolundan tünellere, Malatya'mızda ulaşım yatırımları devam ediyor'

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile yaptığı görüşmede Malatya genelinde devam eden ve planlanan karayolu yatırımlarını değerlendirdi. Çevre yolu, tüneller, deprem konutları bağlantıları ve şehir geçişleri başta olmak üzere onlarca proje için tamamlanan ve süren çalışmalar ele alındı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Malatya genelinde yürüttüğü çalışmalar gözden geçirilirken, devam eden projelerin mevcut durumu ve hedeflenen takvim ele alındı.

Çevre yolu için 2026 hedefi

Ölmeztoprak, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Malatya Çevre Yolu'nun şehrin ulaşım omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, toplam 53,5 kilometrelik projenin 42,2 kilometresinin tamamlandığını belirtti. "Kalan 11,3 kilometrelik kesimin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor." dedi.

Erkenek Tüneli'nde güvenlik öncelikli yenileme

Erkenek Tüneli'nde deprem sonrası başlatılan yenileme kapsamında, 2 bin 816 metrelik tüplerde elektromekanik sistemlerin yenilendiğini, 600 metrelik hasarlı kesimde onarım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ölmeztoprak, tünel ile Karanlıkdere arasındaki 20 kilometrelik yolun da etaplar halinde yenilendiğini bildirdi. 2025 yılı içerisinde bu güzergahta 5 kilometre bölünmüş yol ve 4,3 kilometre tek yol BSK kaplamanın tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Deprem konutlarına ulaşımda yüzde 92 seviyesi

İkizce 2. Bölge deprem konutlarına hizmet verecek bağlantı ve imar yollarının toplam uzunluğunun 45,4 kilometre olduğunu açıklayan Ölmeztoprak, bu yolların 42 kilometresinin tamamlandığını, kalan 3,4 kilometrelik bölümde ise çalışmaların sürdüğünü aktardı. D300 karayolu üzerinde 1 farklı seviyeli ve 3 hemzemin kavşağın tamamlandığını, havaalanı bağlantı kavşağında kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği bildirildi ve bu yolun da sürecin önemli parçaları olduğunu ifade etti.

Bölgesel güzergahlarda fiziki tamamlanma

Beylerderesi alternatif güzergahında 5,6 kilometrelik bölünmüş yol ve 422,5 metre uzunluğundaki Derme Çayı Köprüsü'nün projelendirildiğini belirten Ölmeztoprak, Malatya-Darende-Gölbaşı güzergahında toplam 77,5 kilometrelik yolun bölünmüş yol standardında tamamlandığı, Doğanşehir geçişinde 8,6 kilometrelik BSK kaplamanın hizmete alındığını aktardı.

Kavşak düzenlemeleri aşama aşama ilerliyor

Elazığ-Malatya-Darende yolunda toplam 27 kavşak planlandığını, bunlardan 20'sinin Malatya sınırlarında yer aldığını belirten Ölmeztoprak, bu kavşakların 9'unun tamamlandığını bildirdi. Develi Geçişi Kavşağı'ndaki onarım çalışmalarının ise tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

Şehir geçişleri ve bisiklet yolları 2025'te tamamlandı

Battalgazi il yolunda 6 kilometrelik bölünmüş yol BSK kaplamasının tamamlandığını açıklayan Ölmeztoprak, şehir geçişlerinde 20,8 kilometrelik BSK onarım ile 7,9 kilometrelik bisiklet yolunun 2025 yılı içerisinde bitirildiğini aktardı.

Kırsal ilçelerde yol ve köprü yatırımları

23.7 kilometrelik Pütürge-Doğanyol il yolunda 13,5 kilometrelik sathi kaplamanın tamamlandığını, kalan 10,2 kilometrelik kesim için ihale sürecinin gerçekleştirildiğini bildiren Ölmeztoprak, aynı güzergahta yer alan Talis Köprüsü'nün de tamamlanan yatırımlar arasında bulunduğunu belirterek, Hekimhan-Kuluncak yolunda 5,3 kilometrelik tek yol sathi kaplama ile Hasançelebi şehir geçişinde 2 kilometrelik üstyapı yenilemesinin tamamlandığını, toplam 243 metre uzunluğunda 2 köprünün hizmete alındığını ifade etti.

Ölmeztoprak, Arapgir-Kemaliye devlet yolunda heyelan ıslah çalışmalarının ihale edildiğini ve sahada çalışmaların sürdüğünü, Malatya Erhaç Havalimanı Kavşağı'nın yapımının tamamlandığını, peyzaj çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Ölmeztoprak, Malatya genelindeki karayolu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, destekleri için başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti. Projelerin, sahada karşılığı olan ve deprem sonrası yeniden yapılanma sürecini güçlendiren çalışmalar olduğunu vurguladı.