Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde

Malatya'da sağlık çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi nedeniyle eylem yaptı. Aile Hekimi Fuat Zengin, "Biz bu ülkeye hizmet için okuduk. Biz bu ülkenin aşağılanmak için, paspas olup oy deposu olmak için okumadık. Yeter artık algı operasyonlarıyla insanların, temiz halkımızın gözlerini boyamayın. İnsanları yanlış algılarla yönlendirmeyin. Biz insanlara derdimizi anlatamıyoruz" dedi.

Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde toplanan sağlık çalışanları, Konya'da görevi başında dün öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yı andı. Sağlık çalışanları, görevlerini yaparken saldırılara uğradıkları gerekçesiyle eylem kararı aldı. Sağlık İl Müdürlüğü'nün önünde düzenlenen eylemde konuşan Malatya Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Sezai Demirel, "Gün geçmiyor ki herhangi bir hekim arkadaşımız saldırıya uğramasın. Ama Konya'daki kadar vahşisini hiç görmedik, hiç yaşamadık. Artık saldırıların sonuna gelmesi lazım, bu saldırılar bizim içimizi yaralıyor" diye konuştu.

"SAĞLIK HİZMETİ VERİLEBİLMESİ İMKANSIZ HALE GELDİ"

"Sağlıkta şiddet artık sağlıkta katliama dönüşmüş durumda" diyen Aile Hekimi Hümeyra Uzar ise şunları söyledi:

"Hekime saldırı adeta toplumsal histeriye dönüşmüştür. Bu durumda uygulanan popülist sağlık politikaları sebebi ile ülkeyi yönetenlerden hastane idarecilerine kadar herkes doğrudan sorumludur. Mevcut durum kabul edilmez. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırıların son bulması için en sert önlemler acilen alınmalıdır. Sağlık tesislerindeki emniyet tedbirleri hasta ve çalışanların kendini tam güvende hissedeceği şekilde sağlanmalıdır. Can güvenliğimiz olmadığı açıkça görülmektedir. Daha kaç can kaybedilecektir? Mevcut durumda sağlık hizmeti verilebilmesi artık imkansız hale gelmiştir. Bundan dolayı tüm sağlık STK'ları şimdilik 7-8 Temmuz tarihlerinde tabip odalarının da desteği ile acil hastalara verilen hizmetler hariç iş bırakma kararı aldı. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmaya başladığını görene kadar eylemlere taleplerimizin arkasında olacağız."

"OY DEPOSU OLMAK İÇİN OKUMADIK"

Aile Hekimi Fuat Zengin ise, "Biz bu ülkeye hizmet için okuduk. Biz bu ülkenin aşağılanmak için, paspas olup oy deposu olmak için okumadık. Yeter artık algı operasyonlarıyla insanların, temiz halkımızın gözlerini boyamayın. İnsanları yanlış algılarla yönlendirmeyin. Biz insanlara derdimizi anlatamıyoruz. Çünkü ekranlarda dinlediklerini, okuduklarını doğru sanıyorlar. Lütfen gerekli önlemleri alın. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel