Malatya'da Kayısı Üreticileri Ekonomik Zorluklarla Karşı Karşıya

(MALATYA) - Dünya kayısı üretiminde önemli bir pazara sahip olan Malatya'da çiftçiler bu yıl umduğunu bulamadı. Başta gübre, mazot ve işçilik maliyeti olmak üzere tarım girdilerinin artmasıyla birlikte kayısı üreticisi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Tüm Köy Sen Genel Merkez Yetkilisi Adil Aktaş, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) harekete geçmiş gibi görünse de maalesef kayısıya verdiği taban fiyat devede kulak kalmıştır. Resmen bizimle dalga geçilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni kınıyorum" dedi.

Akçadağ kayısı üreticileri adına basın açıklaması yapan Tüm Köy Sen Genel Merkez yetkilisi Adil Aktaş, Akçadağ'ın Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli kayısılarının yetiştiği önemli bir bölge olmasına rağmen, üreticilerin ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Aktaş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nın (TMO) kayısı alım kararını değerlendirdi.

"Çiftçi kaliteyi düşük fiyata sattı"

Tüm Köy Sen Genel Merkez Yetkilisi Adil Aktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üreticilerin aylarca emek vererek yetiştirdiği kayısılar, hak ettikleri değerin çok altında bir bedelle el değiştirmektedir. Tüccarların, üreticilerin sıkıntılı durumundan yararlanarak fiyatları daha da aşağı çekmeye çalışması, üreticilerimizi içinden çıkılması zor bir duruma sürüklemiştir. Daha önce Malatya'da yaptığımız kayısı mitinginin ve Hekimhan'da yapılan kayısı mitinginin sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçmiş gibi görünse de maalesef kayısıya verdiği taban fiyat devede kulak kalmıştır. Resmen bizimle dalga geçilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni kınıyorum arkadaşlar.

"Çiftçinin gördüğü tablo içler acısı"

Kayısı üreticileri, bu yıl sadece düşük alım fiyatlarıyla değil, aynı zamanda artan üretim maliyetleriyle de mücadele etmek zorunda kalmıştır. Gübre, ilaç, mazot gibi temel girdilerin fiyatlarındaki ciddi artış üreticilerimizin maliyetlerini katbekat artırmıştır. Bu maliyetlerin karşılanamaması, üreticilerimizi ekonomik olarak daha da zora sokmakta, birçok üretici borçlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalmakta ve hatta üretim araçlarını satmak durumunda kalmaktadırlar. Bankalara borçlanan üreticilerin üretim araçlarına, tarlalarına icra gelmektedir. Maalesef Türkiye'de gördüğümüz tablo şu: Bununla ilgili zor duruma düşen üreticiler üretim aletlerini sattıkları gibi borçlarını ödeyemedikleri için hayatlarına son vermekte, intihar etmektedirler. Oysaki bizim amacımız iyi üretim yapmak."

Kayısı üreticilerinin, son yıllarda sürekli artan maliyetlerle boğuştuğuna dikkat çeken Aktaş, gübre, ilaç ve mazot gibi temel üretim girdilerinde devlet desteklerinin artırılması ve üreticilere uygun faizsiz kredi imkanlarının sağlanması gerektiğini söyledi. Üreticilerin borçlarının da silinmesi gerektiğini söyleyen Aktaş, bu zor süreçte, Akçadağlı kayısı üreticileri olarak ilgili tüm kurumların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.