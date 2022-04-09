Malatya'da iki bürokrat değişikliği

İSTANBUL (İHA) - Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile Malatya Defterdarı Ali Yıldırım'ın tayini çıktı.

İstanbul Sultangazi Milli Eğitim Şube Müdürü iken 12 Eylül 2020 tarihinde Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Battal Kanbay, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı oldu.

Bu arada, 10 Şubat 2017'den beri Malatya Defterdarı olarak görev yapan Ali Yıldırım Konya'ya atandı. Malatya Defterdarlığı'na ise Erzurum Defterdarı Fahrettin Palaoğlu getirildi. - MALATYA