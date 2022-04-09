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Malatya'da iki bürokrat değişikliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malatya'da iki bürokrat değişikliği

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile Malatya Defterdarı Ali Yıldırım'ın tayini çıktı.

İSTANBUL (İHA) - Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile Malatya Defterdarı Ali Yıldırım'ın tayini çıktı.

İstanbul Sultangazi Milli Eğitim Şube Müdürü iken 12 Eylül 2020 tarihinde Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Battal Kanbay, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı oldu.

Bu arada, 10 Şubat 2017'den beri Malatya Defterdarı olarak görev yapan Ali Yıldırım Konya'ya atandı. Malatya Defterdarlığı'na ise Erzurum Defterdarı Fahrettin Palaoğlu getirildi. - MALATYA

Malatya'da iki bürokrat değişikliği

Malatya'da iki bürokrat değişikliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Ali Yıldırım, İstanbul, Malatya, Yerel, Haberler

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