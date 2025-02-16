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Malatya'da Çocuklardan Kardan Ev Eğlencesi

Malatya'da Çocuklardan Kardan Ev Eğlencesi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çocuklar, kar yağışı ile birlikte kardan ev yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Dört minik, yaptıkları kardan evde yiyeceklerini yiyip keyifli zaman geçirdi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde çocukların kardan ev yapıp içinde oturmaları görenlerin içini ısıttı.

İlçede etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar da karın tadını çıkardı. Birçok çocuk hafta sonunu mahallelerinde kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak geçirirken, dört minik ise kardan bir ev yaparak farklı bir eğlenceye imza attı.

Yaptıkları kardan evin zeminine halı seren, ayakkabılarını çıkarıp içeri giren çocuklar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri burada yiyerek keyifli anlar yaşadı. O anları kaydeden bir vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

Böylece, miniklerin eğlencesi sosyal medyada da büyük beğeni topladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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