Mahallenin maskotları leylekler bu yıl da yerini aldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muslihittin Mahallesi'nde yapımı 1996'da tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her mevsimde yuvalanan leylekler, bu yıl da yuvalarını kurdu.

Mahallenin simgesi haline gelen leylekler vatandaşların ilgisini çekerken geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında 28 yıllık caminin kubbesindeki yuvalarına yerleşti. Yaklaşık 10 yılı geçkin zamandan bu yana gelen leylekler mahalleyle özdeşleşti.

Şeyh Muslihittin Camisi İmam Hatibi Sait Demirel" Yaklaşık 10 yılı geçkin gelen misafirlerimiz olan leyleklerimiz bu sene yine gününü şaşırmadan misafirlerimiz olarak yine yerlerini aldılar. Artık tamamen yuvalarını oluşturdular. Mahalle halkımız olarak, cami görevlisi olarak, cemaatimiz olarak etrafımızda biraz daha güzellik oluşturuyorlar halkımız bundan çok memnun çocuklar ve büyüklerimiz uzaktan' da olsa gelen leylerimiz ile vakit geçirmeye çalışıyorlar "dedi.