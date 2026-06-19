KUTSO'dan yoğun temas trafiği: ziyaretler, kutlamalar ve eğitim iş birlikleri

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), son günlerde gerçekleştirdiği ziyaretler, katıldığı kutlama programları ve eğitim kurumlarıyla yürüttüğü temaslarla şehrin ekonomik, sosyal ve eğitim alanındaki gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Mehmet Tevfik Göksu ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nu ziyaret etti. KUTSO hizmet binasında gerçekleştirilen görüşmede, Esin Güral Argat, Başkan Vekili Emin Yüce, Sayman Üye Tolga Eskioğlu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette KUTSO'nun yürüttüğü çalışmalar, üyelere sunduğu hizmetler ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verilirken, Kütahya'nın ekonomik yapısı, yatırım imkanları ve kalkınma potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar ayrıca şehirlerin gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Esin Güral Argat, Kütahya'nın üretim, sanayi ve girişimcilik alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve iş dünyasının ortak akılla hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Radyo Dumlupınar'ın "Radyonun Yıldızları Ödülleri"nde "Türkiye'nin En İyi Üniversite Radyosu" seçilmesi dolayısıyla DPÜ Rektörlük Fuaye Alanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Programa KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Süleyman Kızıltoprak, Mehmet Tevfik Göksu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Esin Güral Argat, Radyo Dumlupınar'ın elde ettiği başarının yalnızca üniversite için değil, Kütahya için de önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, başarıda emeği geçen akademisyenleri, öğrencileri ve radyo ekibini tebrik etti.

Eğitim kurumlarına ziyaretler gerçekleştirildi

KUTSO, eğitimden istihdama uzanan sürecin güçlendirilmesi amacıyla kent genelindeki eğitim kurumlarına da ziyaretlerde bulundu. Esin Güral Argat, Emin Yüce ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı program kapsamında eğitim sektöründeki gelişmeler, mesleki eğitim, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri ile okul-sektör iş birlikleri ele alındı.

İlk olarak KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Okul Müdürü Hasan Düzgün ve öğrenciler tarafından karşılanan heyet, gençlerle kariyer planlaması, girişimcilik ve iş hayatı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Argat burada yaptığı konuşmada, başarının uzun soluklu bir emeğin sonucu olduğunu belirterek disiplinli çalışmanın ve karşılaşılan zorluklara rağmen vazgeçmemenin önemine dikkat çekti.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca Boğaziçi Şehir Koleji, Germiyan Bilge Koleji, Bahçeşehir Koleji Kütahya Kampüsü, Uluslararası Çocuk Akademisi Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü ve Kırdar Bilgiören Koleji yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde eğitimde değişen yaklaşımlar, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, mesleki eğitim, staj imkanları ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi konuları gündeme geldi.

Bahçeşehir Koleji ziyaretinde KUTSO'nun yürüttüğü Hamilik Projesi hakkında bilgi veren Esin Güral Argat, eğitim kurumları ile özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini belirterek, öğrencilerin eğitim süreçlerinde iş hayatıyla daha fazla temas kurmasının önemine vurgu yaptı.

KUTSO heyeti ayrıca erken çocukluk eğitimi, uygulamalı öğrenme yöntemleri, yabancı dil eğitimi ve teknoloji kullanımına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alırken, Kırdar Bilgiören Koleji'nde eğitim altyapısı, atölyeler, sosyal alanlar ve planetaryumu yerinde inceledi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Esin Güral Argat, eğitimin geleceğin en önemli yatırımı olduğunu belirterek, KUTSO'nun eğitim kurumlarıyla iş birliğini sürdürmeye, mesleki eğitimi güçlendirmeye ve eğitim ile iş dünyası arasındaki bağı kuvvetlendirmeye devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı