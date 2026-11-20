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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Ankara'da ziyaret etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede, KUTSO üyelerinden gelen talep ve değerlendirmeler doğrultusunda iş yaşamının hukuki süreçlerde karşılaştığı sorunlar ve çözüm beklentileri gündeme getirildi. Görüşmede özellikle konkordato uygulamalarının ticari hayat üzerindeki etkileri değerlendirildi. Argat, konkordato süreçlerinde yalnızca borçlu işletmelerin değil, bu işletmelerle ticari ilişkisi bulunan alacaklı firmaların da haklarının gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu süreçlerin işletmeler arasındaki ticari ilişkileri ve alacak-borç dengesini koruyacak şekilde yürütülmesinin önemini vurgulayan Argat, uygulamaların iş yaşamının sürdürülebilirliğini destekleyecek bir yaklaşımla ele alınmasına ilişkin görüşlerini Bakan Gürlek ile paylaştı.

İşverenlerin icra işlemlerinden kaynaklanan mağduriyetleri gündeme geldi

Görüşmede, çalışanların icra dosyalarına ilişkin bildirim ve uygulama süreçlerinde işverenlerin karşılaştığı sorunlar da ele alındı. Argat, çalışanların icra işlemleri kapsamında şirketlere yöneltilen bildirimlerde yaşanan uygulama kaynaklı aksaklıkların işverenler açısından mağduriyet oluşturabildiğini belirterek, bu sorunların giderilmesine yönelik düzenlemelerin önemine işaret etti. Argat, şirketlerin ticari faaliyetlerini aksatmayacak, işverenlerin sorumluluklarını daha öngörülebilir hale getirecek uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yargı reformları ve hukuki güvenlik değerlendirildi

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yürütülen yargı reformları da ziyaretin gündem maddeleri arasında yer aldı.

İş hayatının ekonomik faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için hukuki güvenliğin ve uygulamada öngörülebilirliğin önem taşıdığını belirten Argat, iş hayatının ihtiyaçlarını dikkate alan yasal düzenlemelerin ekonomik faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Madde bağımlılığıyla mücadele de gündemdeydi

Ziyarette madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında özellikle çocukların ve gençlerin korunması konusu değerlendirildi. Kütahya'da da çocuklar ve gençler arasında madde kullanımının oluşturduğu risklere dikkat çeken Esin Güral Argat, bağımlılıkla mücadelede tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra çocukların yeniden topluma kazandırılmasının önemini vurguladı.

Madde kullanımı nedeniyle adli süreçlere dahil olan çocuklara yönelik özel yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini belirten Argat, bu çocukların rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi, suçtan uzaklaşmalarının sağlanması ve topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kütahya'daki atamalar için tebriklerini iletti

Esin Güral Argat, görüşmede Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Malkoç'un atamalarına ilişkin tebriklerini ve teşekkürlerini de iletti.

Ziyaretin sonunda KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e kendisini kabul etmesi ve iş alemini yakından ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunması dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı