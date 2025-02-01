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Kütahyalıların heyecanla beklediği hızlı tren projesinde önemli bir aşama tamamlandı

Kütahyalıların heyecanla beklediği hızlı tren projesinde önemli bir aşama tamamlandı
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur- Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahyalıların heyecanla beklediği hızlı tren projesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarının tamamlandığını belirten Erenler, projenin Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirterek, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre projenin hayata geçirilmesiyle Eskişehir-Antalya arası seyahat süresi 5 saatten 2,5 saate, Ankara-Antalya arası ise 3 saat 15 dakikaya düşecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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