Kütahya OSB'de iki caddeye sanayicilerin isimleri verildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, sanayi bölgesinin gelişimine katkı sağlayan ve Kütahya'nın ekonomik kalkınmasında önemli rol üstlenen sanayicilerin isimlerini caddelerde yaşatma uygulamasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kütahya OSB Yönetim Kurulu kararıyla 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, 16 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybeden ve Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi ile büyümesine uzun yıllar katkı sunan merhum Bekir Eskioğlu'nun ismi 5. Caddeye verildi. Sanayi, üretim ve ülke ekonomisine sağladığı katkılarla örnek gösterilen iş insanı İsmet Güral'ın adı ise 12. Caddeye verildi. Kütahya OSB'de sanayicilerin isimlerinin caddelerde yaşatılmasına yönelik uygulama daha önce de hayata geçirilmişti. Bu doğrultuda 6 Nisan 2022 tarihinde 1. Cadde "Rıza Güral Caddesi", 3. Cadde ise "Necati Ünal Caddesi" olarak yeniden isimlendirilirken, 20 Aralık 2022 tarihinde 2. Cadde "Nafi Güral Caddesi", 4. Cadde ise "İrfan Sopakoymaz Caddesi" adını almıştı.

Uygulamayla, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşundan bugüne kadar gelişim sürecinde önemli rol üstlenen, üretime, istihdama ve yatırım ekosistemine katkı sağlayan sanayicilerin isimlerinin gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin kurumsal hafızasının yaşatılması hedefleniyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, sanayi bölgesinin bugün sahip olduğu güçlü üretim altyapısı ve yatırım ikliminin, geçmişten bugüne büyük emek veren sanayicilerin vizyonu ve fedakarlıkları sayesinde oluştuğunu belirtti.

Sanayicilerin hatıralarını yaşatmayı bir vefa borcu olarak gördüklerini ifade eden Eskioğlu, cadde isimlerinin yalnızca bir adres değişikliği olmadığını, Kütahya sanayisinin gelişiminde iz bırakan isimlere duyulan saygı ve minnetin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Eskioğlu, uygulamanın gelecek nesillere sanayinin gelişiminde emeği bulunan isimleri tanıtacağını ve onların bıraktığı mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı