Haberler

Hayatını kaybeden madenciler için Emet ve Hisarcık'ta Mevlid-i Şerif okundu

Hayatını kaybeden madenciler için Emet ve Hisarcık'ta Mevlid-i Şerif okundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden kazalarında hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu ve lokma dağıtıldı. Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı, madencilerin mesleğinin zorluğuna dikkat çekerek, yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle maden kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Mevlid-i Şerif okutuldu, lokma dağıtıldı.

Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığı tarafından maden kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Emet ve Hisarcık ilçelerindeki Merkez Çarşı Camilerinde mevlit programı düzenlendi. Öğle namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş madenciler için dua edildi. Namaz sonrası ise halka lokma ikramı yapıldı.

Madencilik mesleğinin dünyanın en ağır mesleği olduğunu söyleyen Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Memiş Guguş, " Binlerce madenci yer altına girip ekmek parası için, çalışan bütün madenci kardeşlerimizin madenciler gününü kutluyorum. Mesleklerini icra ederken yaşamını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyorum. Madencilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat nasip etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!

Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart aranıyor

Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart var
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.