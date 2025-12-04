Hayatını kaybeden madenciler için Emet ve Hisarcık'ta Mevlid-i Şerif okundu
Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla maden kazalarında hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu ve lokma dağıtıldı. Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı, madencilerin mesleğinin zorluğuna dikkat çekerek, yaşamını yitirenleri rahmetle andı.
Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığı tarafından maden kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Emet ve Hisarcık ilçelerindeki Merkez Çarşı Camilerinde mevlit programı düzenlendi. Öğle namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş madenciler için dua edildi. Namaz sonrası ise halka lokma ikramı yapıldı.
Madencilik mesleğinin dünyanın en ağır mesleği olduğunu söyleyen Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Memiş Guguş, " Binlerce madenci yer altına girip ekmek parası için, çalışan bütün madenci kardeşlerimizin madenciler gününü kutluyorum. Mesleklerini icra ederken yaşamını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyorum. Madencilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat nasip etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederim" dedi. - KÜTAHYA