Kütahya Belediyesi, 4 milyon TL'lik bir hibe daha almaya hak kazandı

Kütahya Belediyesi, yaklaşık 4 milyon TL'lik bir hibe daha almaya hak kazanarak, 12 milyon TL'lik yeni bir projeyi daha hayata geçirecek.

Kütahya Belediyesi, yaklaşık 4 milyon TL'lik bir hibe daha almaya hak kazanarak, 12 milyon TL'lik yeni bir projeyi daha hayata geçirecek.

UNESCO Zanaat ve Halk sanatları şehri Kütahya'nın, turizm potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanan yaklaşık 12 milyon liralık projenin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylandığını açıklayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bu şehir için fayda sağlayacak her türlü hizmeti birlikte başaracağız" dedi.

Başkan Alim Işık, "Projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Etüd Proje Müdürümüz Mehmet Zenci olmak üzere, Proje Yazma Uzmanı personelimiz Şerife Acar ve AB Dış İlişkiler Proje Koordinasyon ekibimize teşekkür ediyorum. 'Sevdamız Kütahya' diyerek çıktığımız bu yolda, aynı sevdayla hizmet etmeye devam ediyoruz. İlimize hayırlı olsun. Bu şehir için fayda sağlayacak her türlü hizmeti birlikte başaracağız. Diğer alanlarda da projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA