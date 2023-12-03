Kütahya Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlarla Yemekte Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dünya Engelliler Günü sebebiyle kentte yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 'Bu özel günde şehrimizin özel ve güzel insanlarıyla bir arada olmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz' dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dünya Engelliler Günü sebebiyle kentte yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bu özel günde şehrimizin özel ve güzel insanlarıyla bir arada olmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Yemekte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bugün bir arada olmamıza vesile olan çok değerli engelli kardeşlerimizin kıymetli aileleri ve kıymetli kardeşlerimiz, özel bir günde, şehrimizin özel ve güzel insanlarıyla bir arada olmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızla birlikte olmaya özen gösterdik. Olamadığımız zamanlarda da belediyemize iletilen herhangi bir engelli vatandaşımızın talebini çok kıymetli bularak mümkün olan en kısa sürede onların talebini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık ve siz değerli hemşehrilerimi mutlu etmeye ve mutluluklarınıza ortak olmaya özen gösterdik. Bilindiği gibi Kütahya'da ikamet eden her hemşehrim, bu şehrin gerçek sahibidir. Bu programa katılımınızdan dolayı çok değerli engelli kardeşlerime ve onların çok kıymetli ailelerine, değerli protokolümüze, çalışma arkadaşlarıma ve hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi, biz yapan değerler bunlar. Özel günlerde herkes ünvanlarını bir tarafa bırakıp da bir masa etrafından buluşabiliyorsak bu şehir bundan mutlu olmalıdır. Şehir, erkleriyle ve vatandaşlarıyla bir bütün olduğunda o şehre birilerinin aksi bir durum yapması veya geriye götürmesi mümkün değildir. Biz göreve geldiğimizden bu yana kamu kurumlarımızla, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte olmaya ve ortak aklı kullanarak enerjilerimizi bir araya getirip sinerjiyi artırmaya özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Tiyatro Topluluğu tarafından çocuklar için tiyatro gösterisi sunuldu. Gösterinin ardından engelli vatandaşlar ve aileleri canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - KÜTAHYA