Kuşadası'nda Jandarma Ekipleri Trafik Kuralları Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek kurulan stantta jandarma ekipleri vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirerek uyarıcı broşürler dağıttı.

Aydın il genelinde jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, gerçekleştirdiği stant çalışmaları ile de vatandaşları çeşitli konularda bilgilendiriyor. Kuşadası ilçe merkezinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek kurulan stantta Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından ziyarete gelen vatandaşlara genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, çocukların uyması gereken kurallar konularında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara uyarıcı broşür dağıtan ekipler, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. - AYDIN