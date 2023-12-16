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Kuşadası Belediyesi Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nde Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kuşadası Belediyesi, Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nde yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yeşil dokuyu korumak için büyük bir özen gösteriyor. Başkan Ömer Günel liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, ağaçlar zarar görmemeleri için taşınıyor veya koruma altına alınıyor.

Kuşadası Belediyesi Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nde başlattığı yapım çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası'na ilk kent meydanını kazandırmak için yoğun mesai harcayan ekipler, bölgede yeşil dokuyu korumak için de büyük bir özen ve hassasiyet gösteriyor.

Başkan Ömer Günel öncülüğünde bugüne kadar kente, 340 bin metrekare yeni park ve yeşil alan kazandıran, 108 bin metre kare yeşil alanı da baştan aşağıya yenileyen Kuşadası Belediyesi, kent meydanı projesinin yapım çalışmalarını doğayı ve yeşili korumak amacıyla titizlik içerisinde yürütüyor. Yüzde 45'i yeşil alandan oluşan ve yüksek binalar içermeyen 20 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, inşaat kısmında kalan ağaçlar, zarar görmemeleri için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç nakil aracıyla yine aynı alan içerisindeki farklı yerlere taşınıyor. Yerlerinin değiştirilmesine gerek duyulmayan ağaçlar ise özel bir örtüyle çevrelenerek koruma çemberi içerisine alınıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kuşadası Belediyesi Ömer Günel Kuşadası Haberler

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