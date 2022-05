KUŞADASI, AYDIN (ANKA) -

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'ndaki limana dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ile çoğunluğu ABD'li 4 bin 281 yolcu geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizin kruvaziyer turizminde yeniden eski günlerine kavuşması hepimizi çok mutlu etti. Esnafımıza bol kazançlar diliyorum" dedi.

Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' çoğunluğu ABD'li 4 bin 281 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan kurvaziyerden inen turistler Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunları ekibiyle karşılandı. Ülkeye giriş işlemlerinin ardından turistlerin bir bölümü Kuşadası'nın yenilenmiş turistik çarşılarında alışveriş yaptı. Carriabean Cruise Lines'in geçen yıl denize indirdiği en yeni gemilerinden olan 5 bin 500 yolcu kapasiteli kruvaziyerde 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunuyor. Odyssey of the Seas'in kruvaziyer sezonu sonuna kadar Kuşadası'na 16 sefer daha yapacağı belirtildi. Öte yandan Kuşadası Limanı bugün Bermuda bayraklı 'Regal Princess' ile Bahama bayraklı 'Seven Seas Voyager' isimli kruvaziyerleri de ağırladı. Her iki gemi ile Kuşadası'na toplam 3 bin 104 turist daha geldi.

"ESNAF OLARAK UMUTLUYUZ"

Kuşadası'na kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler esnafın da yüzünü güldürdü. Grand Bazaar'da deri ürünleri satan Aydın Uçkun, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır çok zor günler geçirdik. Nisan ve Mayıs aylarından itibaren Kuşadası'nda kruvaziyer sezonu hareketlenmeye başladı. 2022 sezonundan çok umutluyuz" dedi.

"RAHAT NEFES ALMAYA BAŞLADIK"

Orient Bazaar'da hediyelik eşya ve tekstil ürünleri satan Melike Kalkan ise, "Kruvaziyer gemilerinin gelmesiyle rahat bir nefes almaya başladık. Mayıs ayındaki gemiler yarı yolcu kapasitesine sahip. Haziran ayındakilerin tam kapasiteyle gelecekleri belirtiliyor. Esnaf olarak umudumuz yüksek" diye konuştu.

"KENTİMİZ TURİZM SEZONUNA HAZIR"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Kentimizin kruvaziyer turizminde yeniden eski günlerine kavuşması ve dünyanın en büyük yolcu gemilerini ağırlamaya başlaması hepimizi çok mutlu etti. Kuşadası Belediyesi olarak 2 yıl süren pandemi dönemini hizmette fırsata çevirerek turistik çarşılarımızın alt ve üst yapılarını yeniledik. Kentimiz yenilenen yüzüyle turizm sezonuna hazır. Esnafımıza bol kazançlar diliyorum. 2022 turizm sezonunun her açıdan iyi geçeceğine eminim" diye konuştu.