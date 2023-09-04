Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Atak: "Balıkçılar Kahvesi ile ilgili paylaşımlar gerçekleri yansıtmıyor"

Kuşadası Belediyesi mülkü olan taşınmazlar ile ilgili çıkan haberler üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, yapılan sosyal medya paylaşımlarının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Yusuf Atak söz konusu alanın Belediye mülkü olduğunun altını çizerek, "S.S Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi ile Belediyemiz arasında imzalanan 01.08.2006 tarihli kira sözleşmesi sona ermiştir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. Maddesi gereğince 23.09.2019 Tarihli yazımız ile kooperatif yönetimine tahliye bildirimi resmi olarak yapılmıştır. 2019 Yılında alınan Meclis Kararı gereğince kurumumuz tüm kiraya verdiği taşınmazları 2886 Sayılı kanuna uygun olarak ihale edilmesine karar vermiştir.

Ayrıca; Su Ürünleri Kooperatifi'nin lokal olarak kullanmak amacıyla kiraladığı taşınmazı alt kiraya verdiği ve kafe işletilmesine aracılık ederek hukuka aykırı hareket ettiği tespit edilmiştir. Kurumunuz tarafından Kooperatif'e karşı kira sözleşmesinin 10 yıldan fazla süre ile yenilenmiş olması nedeniyle Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/83 E. Sayılı dosyası üzerinden tahliye davası açılmıştır. Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kooperatif'in tahliyesine karar verilmiştir. Kooperatif, kurumumuza 24.02.2022 Tarihinde yazılı müracaat ederek Kuşadası Belediyesi ile ortak iş birliği yapmak istediğini beyan etmiştir. Konu Kuşadası Belediye Meclisi'ne taşınmış ve 01.03.2022 Tarih 134 sayı numaralı meclis kararı ile Kooperatif ile ortak iş birliği protokolü yapılmasına karar verilmiştir. İş birliği protokolü kamuoyu önünde Kooperatif yetkilileri ve avukatları tarafından imza edilmiş ve bu iş birliği protokolü imza anı kamuoyu ile basın aracılığı ile paylaşılmıştır. Şimdi kooperatifin tüm bu yasal süreci hata ve hileden ibaret gösterip ileri sürdüğü iddialar, öncelikle balıkçı esnafına sonrasında da belediyenin kurumsal kimliğine ve bu kararı büyük bir memnuniyetle alan Belediye Meclis üyelerinin tamamına karşı samimiyetsizlik ve saygısızlıktır. 11.08.2022 Tarihinde imzalanan 25 yıl süreli Ortak iş birliği Protokolü çerçevesinde ve inşaat bitiminde kooperatife balık hali üzerinde bulunan taşınmazın üst kısmında, 152,50 m2 alan tahsis edilmesine, kooperatifin de balıkçılık kültürünü geliştirmesine karar verilmiştir. Kooperatif ile Belediyemiz arasında Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bulunan dosyalar hakkında 11.08.2022Tarihinde sulh olunmuş, kooperatifin taşınmazdan tahliyesine ilişkin sulh protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince kooperatif, davacı olduğu davasından vazgeçecek, davalı olduğu dosyada ise istinaf başvurusundan vazgeçecektir. Fakat kooperatif, sulh protokolünün kendine yüklediği sorumlulukları da yerine getirmemiştir. Belediyemiz tarafından yeni bir tesis için inşaat ve tadilat işlemlerinin hazırlığına başlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü, söz konusu yapıya ait avan proje hazırlamış, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uygun bulunduğu takdirde Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik vb.) projeler Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak/yaptırılacak olup, kurumumuzca yapılan hazırlıklar inşaat ruhsatı alınması aşamasına kadar getirilmiştir. Ancak proje çizimi tamamlandığında Kuşadası'nda turizm sezonu ve dolayısıyla inşaat yasakları başlamıştır. İnşaat yasağı bittiği gibi projesi hazır olan inşaat ve tadilat faaliyetine Belediyemizce başlanacak olup, Ortak İş Birliği Protokolü çerçevesinde Kooperatife teslim edilecektir. Gelinen aşamada 07.08.2023 Tarihinde Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1454 E. sayılı dosyası üzerinde Kooperatifçe Belediyemize 11.08.2022 tarihli Sulh Anlaşması'nın, Ortak İş Birliği Protokolünün ve Tarihsiz Tahliye ve Teslim Tutanağının geçersizliğinin tespit edilmesini talep ettiği dava açılmıştır. Açılan davada Kooperatifçe zorla tahliye edilmeleri ihtimaline binaen dava sonuna kadar tahliyenin durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir. Yine açılan bu davada Kooperatif aldatıldığını ve hata, hile ile sözleşmeleri imza ettiğini ifade etmiştir. Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 01.09.2023 Tarihinde kooperatifin iddialarının doğru olmadığı gerekçesi kooperatifin talebini ret etmiştir. Belediyemizce de Kooperatif ile akdedilmiş olan Ortak İş Birliği Protokolü çerçevesinde ön hazırlıklar tamamlanmış olup, gerekli işlemler yapılmaya ve önlemler alınmaya başlamıştır. Belediyenin tasarruf hakkına sahip olduğu mülkiyet üzerinde her türlü tedbiri alması en doğal hakkıdır. Görüyoruz ki uzun yıllardır balıkçı esnafını gerçek olmayan bilgilerle aldatan ve onların umutları ile oynayan bir zihniyet tekrar ortaya çıkmıştır. Biz balıkçı esnafına bugüne kadar hiç yapılmamış hizmetleri sunduğumuz gibi sunmaya devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak görevimiz tüm hemşehrilerimizde olduğu gibi yanlış bilgi ile provoke edilmeye çalışılan balıkçı esnafının da tüm hak ve hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız ve onların tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Balıkçılar Hali konusundaki gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN