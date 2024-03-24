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Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan Rahime Kaptan anıldı

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Kurtuluş Savaşı döneminde aldığı mühimmatı Karadeniz'den İnebolu'ya taşıyan Rahime Kaptan, ölümünün 60. yıldönümünde Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan mezarı başında dualarla anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun Cide ilçesine erzak, İnebolu ilçesine de cephane taşıyanRahime Kaptan, Kastamonu'nun Cide ilçesinde anıldı. 23 Mart 1964 yılında hayatını kaybeden Rahime Kaptan için Cide ilçe sahilinde bulunan mezarı başında nama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programında Rahime Kaptan'ın hayatı anlatıldı.

Daha sonra Rahime Kaptan dualalarla anıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu Cide Yerel Güncel Haberler

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