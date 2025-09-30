Küresel Sumud Filosu'ndan Türk Misafirperverliğine Teşekkür

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan olumsuz hava şartları nedeniyle tekneden tahliye edilen ve Marmaris'e getirilen Fransız aktivist Emel Chaffi Boughani "Türkiye birçok devletten daha çok Gazze halkının yanında Allah razı olsun" diye konuştu. Arızalanan teknenin kaptanı Bernard Laguna ise "Tepemizde İsrail dronları geziyor" yaşanan süreci değerlendirdi.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölge halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de seyrine devam ederken olumsuz hava şartlarıyla karşılaştı. Filodaki teknelerden birisinin arızalanmasının ardından teknede bulunan 2'si Fransa, 2'si Malezya vatandaşı olmak üzere toplam 4 aktivist, tahliye talebinde bulundu. Türkiye'nin güvenli sularına yönlendirilen aktivistler, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Marmaris Limanı'na intikal ettirildi. Marmaris'te bir otele yerleştirilen aktivistler gönüllerinin hala Gazze'de olduğunu belirterek, Türkiye'nin Gazze duyarlılığı için teşekkür ettiler.

"Marmaris'te misafir ediyoruz"

Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu yönetim ekibinden avukat Ayşegül Mungan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Global Sumud Filosu önce İspanya ve sonrasında Tunus ile İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıktı. Teknemiz yolda arızalandı. Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait gemiyle teknemize yardımcı olundu. Gemideki insanlar tahliye edildi. Buradaki arkadaşlarımızı karşıladık, onları Marmaris'te misafir ediyoruz. Yakın zamanda ülkelerine yolcu edeceğiz inşallah" diye konuştu.

"Bu soykırımı bitirmek için Sumud Filosu'nun bir başlangıç olur umuduyla katıldım"

Global Sumut Filosu Türkiye Delegasyonu Ahmet Yasin Ertal'ın tercümesi ile görüşlerini açıklayan Fransız aktivist Emel Chaffi Boughani, "Sumud filosuna Gazze'deki kardeşlerim için katıldım. Gazze'deki çocuklar açlıktan dolayı ölüyor. Yıllardır süre gelen bu soykırımı bitirmek için Sumud Filosu'nun bir başlangıç olur umuduyla katıldım" dedi.

"Türkiye birçok devletten daha çok Gazze halkının yanında"

Fransız aktivist Boughani kendilerine yardım eden Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, "Gemimizde bir sıkıntı yaşandı, su almaya başladı. Filonun amiral gemilerinden Alma gemisine tahliye edildik. Oaraya geçtikten sonra gemide insan sayısı fazla olduğu için orda barınamadık. Bundan dolayı Türkiye'ye döndük. Türkiye birçok devletten daha çok Gazze halkının yanında Allah razı olsun. Buraya geldiğimiz zaman bizimle çok iyi ilgilendiler. Biz iki duyguyu yoğun bir şekilde hissediyoruz. Öncelikle Gazze'ye ulaşamadığımız için çok üzülüyoruz. Ama Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Tepemizde İsrail dronları geziyor"

Sumud Filosu'na katılan teknenin kaptanı ve Fransız aktivist Bernard Laguna ise "Gazze ablukasını kırmak için 12 kişiyle Gazze'ye doğru yola çıktık. Ancak yolda teknemiz arızalandı ve sırada da tepemizde İsrail dronları geziyor. Yanımızda İtalya, İspanya ve Türkiye gemilerinin olması bize güven veriyor. Teknedeki arızadan dolayı tekneyi tahliye etmek zorunda kaldık. Global Sumud Türkiye Delegasyonu'na ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Batı'da Gazzze konusu bu kadar gündeme gelmiyor. Türkiye'de televizyonlarda gündeme geldiğini görüyoruz. Türkiye'deki Gazze hassasiyeti için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA