15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesi 'bilet fiyatı' denetimi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda fahiş bilet fiyatı denetimi yapıldı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, bilet konusunda fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik ciddi para cezalarının olacağını belirterek "Bilet başına 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 860 bin liraya kadar çıkan cezalarımız söz konusu" dedi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda fahiş bilet fiyat denetimi gerçekleştirdi. Günlük ortalama bin 200 ila bin 500 otobüs seferinin yapıldığı, bayram dönemlerinde ise bu rakamın 2 bin seviyelerine ulaştığı otogardaki 168 yazıhanede yaklaşık 300 firma faaliyet gösteriyor. Yapılan denetimde bayram yoğunluğunu fırsat bilerek bilet fiyatlarında mevzuat dışı artış yapan firmaların tespiti yapılacak. Seyahat firmaların bilet satış fiyatlarının resmi tarifelere uygun olup olmadığı, onaylı tarifelerin işletmelerde vatandaşların görebileceği şekilde asılı olup olmadığı da denetlendi.

"Denetimler bayramdan bir gün önce de devam edecek"

Bayramdan 10 gün önce satılan bilet fiyatlarıyla arife günü satılacak olan bilet fiyatları karşılaştırılacak. Sonuç aynı olmadığı taktirde fiyat artışı yapan firmalara 1 milyon 800 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, denetimler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Menteşe, "Otogarda bulunan yazıhanelerimizde de bir fiyat tarifesinin olması gerekiyor. Yani vatandaşlarımız gelip şuradan şuraya gideceği zaman teyitte bulunabilmesi için o fiyat tarifesini görmesi gerekiyor. Biz o açıdan bir kontrol yaptık. Geldiğimizde bundan on gün önceki o şehre gidecek bir vatandaşımızın aldığı bilet ücretiyle bugünkü bilet ücreti ve bayramdan bir gün önceki bilet ücreti, üçünü karşılaştırmaya çalışıyoruz, onları temin etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Arkadaşlarımız bu denetimlere devam ediyorlar"

Denetimlerin farklı otogarlarda devam ettiğini söyleyen İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "Burada ifade edilemeyecek bir mağduriyet var mı? Çünkü malumunuz akaryakıt fiyatlarımızda da belli bir oranda yükselmeler var. Bu açıdan bu denetimlerimize devam ediyoruz. Sadece İstanbul Otogarı'nda değil, Alibeyköy Otogarı'nda, Kadıköy'de Harem Otogarı'nda arkadaşlarımız bu denetimlere devam ediyorlar. Şimdi bu otogarımız Türkiye'nin en büyük otogarı. Günlük burada bin 200 ile bin 500 civarında otobüs hareketi var. Bayramlarda da bu sayı 2 binlere çıkıyor, iki binlerin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bugünlerde İstanbul Otogarı'ndan memleketlerine giden, ülkemizin diğer illerine giden vatandaş sayımız 100 bin civarında. O nedenle vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçmek hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

"Sadece otogarda biz fiyatlara, bilet fiyatlarına bakmıyoruz"

Denetimlerin seyahat sektörünün farklı kollarında da devam ettiğini söyleyen Menteşe, "Otogarda sadece bilet fiyatlarına bakmıyoruz. Burada verilen diğer hizmetler, restoran-kafe hizmetleri var. Yine bunların yanı sıra yol boylarında, otoyollardaki dinlenme tesislerinde vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı su gibi içecekler, gıda maddeleri, temizlik ürünlerinin fiyat etiketleri var mı, onlarda bir fiyat artışı var mı yok mu onlara bakıyoruz. Benzin istasyonlarında onlara bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haksız fiyat durumunda bilet başına 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 860 bin liraya kadar çıkan cezalarımız söz konusu"

Denetimlerin devam edeceğini söyleyen Menteşe, "Bunların yanında vatandaşlarımızın bayram alışverişi için kullandığı zincir mağazalar, zincir marketler, ürünler. İşte vatandaşlarımızın neye ihtiyacı var; pirinç çok kullanılıyor, ayçiçek yağı, zeytinyağından salçaya kadar. Bunun yanında baklava, su, yufka gibi tatlı ürünlerine veya ikramlık dediğimiz lokumlardan misafirlerimize ikram ettiğimiz kolonyalara kadar bayram geliyor, evlerimizde temizlikler yapılacak, temizlik ürünlerine bakıyoruz. Yani vatandaşlarımızın ihtiyacı olan, genel olarak yaptığı alışverişlerde gündem olan tüm konular şu anda denetim alanımızda. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu denetimimize devam edeceğiz. Bakanlığımız bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz var. Haksız fiyat kurulunda bilet başına 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 860 bin liraya kadar çıkan cezalarımız söz konusu" diye konuştu. - İSTANBUL

