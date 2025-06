Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi ve Alım Gücü Sorunları

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Kurban Bayramı'na girilirken uzmanlar, kesim sonrasında et tüketiminin sakıncalarına değinerek, yurttaşları uyardı. Yozgat Şehir Hastanesinde görevli diyetisyen Esra Uysal, "Kırmızı et yüksek kaliteli protein ve demir açısından oldukça zengindir ama aynı zamanda doymuş yağ oranı da yüksektir. Bu yüzden et tüketiminde en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de ölçülü olunmasıdır" dedi.

Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde hazırlıklara başlandı. Kurbanını alan vatandaşlar sonraki günlerin planlamasını yaparken, çarşı pazarda kurulan tezgahlara rağbet kalmadı. Oldukça sakin geçen bayram öncesinde Yozgat Şehir Hastanesinde görevli diyetisyen Esra Uysal, yarın kurban kesip, piknikte tüketme planları yapanlara uyarılarda bulundu, dinlendirilmeden et tüketiminden kaçınılmasını istedi.

Uysal, "Kurban Bayramı geleneksel yemeklerin ve özellikleri et tüketiminin arttığı özel bir dönemdir. Bu süreçte sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Kurban Bayramı sürecince pişirilen etlerin sert, çiğnemesi ve sindiriminin zor olmasının yanında lezzet anlamında beklentinin altında kalabildiğine dikken çeken Uysal, etin bir gün dolapta bekletilmesini istedi ve şöyle konuştu:

"Etler bir gün dolapta dinlendirilerek pişirilirse hem lezzet anlamında hem de sağlık anlamında daha faydalı olacaktır. Kırmızı et yüksek kaliteli protein ve demir açısından oldukça zengindir ama aynı zamanda doymuş yağ oranı da yüksektir. Bu yüzden et tüketiminde en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de ölçülü olunmasıdır. Bayram boyunca günlük yaklaşık 100-150 gramlık et tüketimi yeterli ve dengelidir. Bunun üzerine çıkılması mide problemlerine, hazımsızlığa, kabızlığa ve kolesterolün yükselmesine sebep olabilir. Bayramda sakatat tüketimi genel olarak artmaktadır. Özellikle kolesterol ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerin sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir.

Et tüketiminde en önemli noktalardan birisi de pişirme yöntemidir. Kesinlikle kızartma yapılmamalı, etler pişirilirken fırında ızgara veya haşlama yöntemleri tercih edilmelidir. Et pişirilirken, etin kendi yağında pişirilmesi yeterlidir, ekstra yağ eklenmesi kalori alımını artırdığı için kilo probleminde, kilo kontrolünde de problemlere yol açabilir. Et yemeklerinin yanında lif açısından zengin sebze yemekleri ve salatalar tüketmek sindirimi kolaylaştıracağı gibi aynı zamanda da öğünlerin daha dengeli ve doyurucu olmasına katkı sağlar. Bol yeşillikli, limonlu salatalar tüketilmesi C vitamini alımını arttırarak, bizim etten alacağımız demirin daha verimli şekilde emilmesine ve daha verimli şekilde vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Yaz aylarında artan su ihtiyacı da göz önünde bulundurularak günlük en az 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir. Yeterli su tüketimi sindirimi kolaylaştırıp, metabolizmayı hızlandırarak, vücuttan toksinlerin, yani zararlı maddelerin atılmasına da yardımcı olur. Bu bayram dönemini sağlıkla ve keyifle geçirebilmek için beslenmemize özen göstermeyi unutmayalım."

"Alım gücü daraldı"

Yozgat'ın en işlek caddelerinden Meydan Yeri'nin bu yıl, önceki yıllardaki kadar hareketin olmamasının vatandaşın alım gücünün daralmasından kaynaklandığı belirtildi. Esnaf, bayram arifesinde bekledikleri satışı yapamamaktan yakındı. Caddede dinlenen Hasan Koçer isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Yozgat'ta bugün değil, bundan önceki bayramda da eski bayram havası yoktu. Eskiden hatırlarım, arife gününden en az bir hafta öncesinden tezgahlar açılırdı, buralarda canlılık olurdu. Hem esnaf kazanırdı hem müşteri memnuniyeti olurdu. Müşterileri istediğini bulurdu, burada alışveriş yapardı, bayramına girerdi. Bir-iki şekerciyle olacak iş değil. Vatandaş nereden alışveriş yapıyor, onu da bilmiyorum. Şu caddenin havası yok, bayram havası yok, eski bayramların havası yok. Alım gücü daraldı. Vatandaşın kurban kesme olasılığı da daraldı. Pahalı et, hayvanlar, hisseler pahalı. Herkesin, asgari ücretlinin, emeklinin, herkesin her yılki gibi kurbanlarını kestiğini sanmıyorum. Zor bir olay, Allah yardım etsin. Diyecek başka bir şey de yok."