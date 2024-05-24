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KTÜ Orman Fakültesi öğrencileri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teknik gezi yaptı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğrencileri, hocalarıyla birlikte Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teknik bir gezi düzenledi. Gezi kapsamında öğrenciler, Sivrihisar ilçesindeki Gönül Dağı Ağaçlandırma Projesi ve turistik yerleri ziyaret etti. Ayrıca, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından kabul edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğrencileri; Hocaları Prof. Dr. Cantürk Gümüş, Prof. Dr. Ali Ömer Üçler ve Prf. Dr. Mustafa Fehmi Türker ile birlikte Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir teknik gezi yaptı.

Sivrihisar ilçesindeki Gönül Dağı Ağaçlandırma Projesini ve turistik yerleri görerek Eskişehir'e giriş yapan öğrenciler, Bölge Müdürü İsmail Çetin'i makamında ziyaret etti. Daha sonra kendisi de Trabzonlu olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, misafirleri kabul etti. İlk gün Kayaç Parkı'nı ve fidan üretim çalışmalarını yerinde inceleyen öğrenciler, Odunpazarı ilçesi sınırları içinde bulunan Kıravdan özel ormanını gezdi. İkinci gün Alpu Özdenk-Büğdüz toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışmaları görüldü. Ardından Çatacık ormanlarına geçildi. Burada silvikültürel çalışmalar öğrencilere anlatıldı. Toprak profili açılarak, toprağın katmaları, devamında ise üretim çalışmaları uygulamalı gösterildi. Orman Fakültesi Teknik Ekibi gezinin üçüncü günü Seyitgazi Orman Deposu, Kırka Boraks Tesislerine gitti ve Seyit Battalgazi Türbesi'ni ziyaret etti. Eskişehir'de gördükleri ilgiden memnun kaldığın belirten teknik ekip teşekkür ederek Eskişehir'den ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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