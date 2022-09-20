Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni düzenleniyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreni başkent Londra'daki Westminster Abbey'de başladı. Yaklaşık 500 hükümet temsilcinin katıldığı törende 2 bin kişi yer aldı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni bugün yerel saatle 11.00'da başladı. Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından ekranlardan izlenen cenaze töreni için on binlerce kişi Londra'daki Westminster Abbey ve Westminster Hall etrafında toplandı. Cenaze töreninin yapıldığı Westminster Abbey'in kapılarının sabah 08.00'da açılmasıyla beraber konuklar yerlerini aldı.

Kraliçe'nin cenaze töreninde, Kraliyet ailesi üyeleri, politikacılar, üst düzey devlet memurları, ünlüler, sivil toplum kuruluşu çalışanları dahil olmak üzere 2 bin konuk yer aldı. Toplamda 500 hükümet temsilcisinin bulunduğu törene, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi dünya liderleri katıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na göre dünyanın diğer kraliyet üyeleri de İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreninin katılımcıları arasında yer aldı. Hollanda Kralı Willem-Alexander, İspanya Kralı VI. Felipe, Belçika Kralı Philip ve Kraliçe Mathilde gibi isimlerin de davetliler arasında olduğu bildirildi.

Kral 3. Charles'tan sonra tahtın yeni varisi olarak görülen Prens William ve eşi Kate'in çocukları 9 yaşındaki Prens George ve 7 Prenses Charlotte da yaşları küçük olmasına rağmen Kraliçe'nin cenaze törenine katıldı.

Kraliçe bu akşam defnedilecek

Cenaze töreni öncesinde Westminster Hall'den ayrılan Kraliçe'nin tabutu yerel saatle 10.42 civarında başlayan geçit töreni ile Westminster Abbey'e taşındı. Kraliyet Donanması tarafından yapılan geçit töreninde Kraliçe'nin tabutunun arkasında Kral 3. Charles ve kardeşleri Prens Andrew, Prens Edward ve Prenses Anne ve Kraliçe'nin torunları Prens Harry ve Prens William ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleri yürüdü.

Papaz David Hoyle tarafından başlatılan cenaze töreninde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland ve İngiltere Başbakanı Liz Truss, İncil'den metinler okuyarak Kraliçe'nin hizmetine övgü ve saygı ileten konuşmalarını yaptı. Milli marşın seslendirildiği törende Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi için bestelenen özel bir koro da okundu. Canterbury Başpiskoposu törende vaaz vererek Kraliçe için dua etti.

Yerel saatle 15.00'da Windsor Kalesi'ne varması beklenen Kraliçe Elizabeth'in cenazesi bu akşam 19.30'da King George VI anıt şapelinde annesi ve babasının yanına defnedilecek. - LONDRA