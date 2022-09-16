Köylere güvenlik kamerası Yerel Haberler Bilecik'te köylere güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştirildi. Bilecik'te köylere güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştirildi. Bilecik merkeze bağlı Yeniköy, Deresakarı, Selbükü, Okluca, Çakırpınar, İlyasbey, Erkoca köylerine güvenlik kamerası kurulumu tamamlandı. Bilecik Valiliği tarafından gerçekleştirilen köy yollarına kurulan güvenlik kameralarının vatandaşların güvenli, huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca Selöz, Abbaslık, Kapaklı ve Koyunköy'de güvenlik kamerası çalışmaları devam ettiği ifade edildi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yeniköy Bilecik Yerel Haberler

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