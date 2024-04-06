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Köyceğiz'de öğrenciler çilek hasadı yaptı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler ürettikleri çileklerin hasadını gerçekleştirdiler.

Köyceğiz Beyobası Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım bölümü öğretmenleri ve öğrenciler, okulun 4 dönümlük tarım arazisinde çilek yetiştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, okulun 4 dönümlük tarım arazisi çilek yetiştiriciliği için uygun hale getirilerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle hibe edilen 15 bin Rubygem çilek, 4 bine yakın adaçayı ve 1800 kekik fidesi öğrencilerin eliyle toprakla buluştu. Çalışmaların her aşamasında Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarının desteğiyle öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım bölümü öğrencileri ile birlikte, öğrencilerin ürettikleri organik çilekleri topladılar. Döner Sermaye kapsamında satışı da gerçekleşen çileklerin bir kısmı Beyobası Anaokulu öğrencilerine ikram edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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