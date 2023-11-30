Köyceğiz'de hatim ve dua programları gerçekleştirilecek

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, bayanlara yönelik "Hatim ve Dua Programları" başlattı.

Perşembe günleri saat 10.00' da bayanlara yönelik çevrimiçi Hatim ve Dua programı yapılacak. Müftülük vaizi, Aile ve Dini Rehberlik koordinatörü Emine Okulu tarafından her hafta perşembe günleri saat 10.00'da çevrimiçi online yapılacak olan program tövbe-istiğfar ile başlanıp, okunan hatimlerin duası ile sona erecek. Hatim ve Dua programı öncesi tüm bayanlar programa davet edildi. - MUĞLA