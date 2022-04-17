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Köy imamı köylülere ücretsiz pide dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köy imamı köylülere ücretsiz pide dağıtıyor

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Akpınar köyü imam hatibi Nurullah Bekiroğlu, Ramazan ayında köylülere ücretsiz pide dağıtıyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Akpınar köyü imam hatibi Nurullah Bekiroğlu, Ramazan ayında köylülere ücretsiz pide dağıtıyor.

Bayat ilçesine bağlı Akpınar köyünde uzun yıllar imamlık yapan Nurullah Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi gönüllüsü olarak Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Bağışçıların desteği ile ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştıran Bekiroğlu, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görüyor. İmam Nurullah Bekiroğlu, Ramazan ayının girmesiyle birlikte köy meydanında aracının bagajına koyduğu pideleri köylülere ücretsiz dağıtıyor. - AFYONKARAHİSAR

Köy imamı köylülere ücretsiz pide dağıtıyor

Köy imamı köylülere ücretsiz pide dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Karahisar, Yerel, Haberler

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