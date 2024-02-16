Köşk'te Mobil KETEM Hizmete Başladı

Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı Aydın'ın Köşk ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Köşk'te, kanserle mücadelede önemli bir yer tutan ve vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapan kanser tarama tırı (Mobil KETEM), ilçe hastanesinde kanser taramaları için yeniden hizmet vermeye başladı. İçerisinde mamografi cihazı bulunan 'Mobil KETEM' aracında; 40 - 69 yaş grubu kadınlara yapılacak olan mamografi çekimleriyle meme kanseri riski altındaki hedef nüfusun taranması sağlanacak. Erken teşhisin önemini vurgulayan yetkililer ilçede yaşayan, risk grubundaki tüm kadınları kontrol için davet ettiler. Kontrole gelmek isteyen vatandaşlar randevularını mesai saatleri içerisinde Köşk İlçe Hastanesini arayarak telefonla alabilecek. Mobil KETEM aracı 1 Mart'a kadar Köşk'te hizmet vermeye devam edecek. - AYDIN