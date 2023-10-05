Köşk'te Mevlid-i Nebi Konferansı düzenlendi

Köşk Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konulu konferans düzenlendi.

Köşk Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konulu konferans düzenlendi.

2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' teması çerçevesinde düzenlenen programlar, Aydın genelinde devam ediyor. Köşk İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Din görevlilerimizin, ibadetlerimizin yerine getirilmesinde ve hayatın her alanında dinimizin getirdiği emir ve yasakların öğretilmesinde, temel dini bilgilerin vatandaşlarımıza aktarılmasında topluma yön veren rehberlerdir. Camiler de, ibadet yeri olmanın yanı sıra toplumumuzu birleştirici özelliği ile maneviyatı güçlendiren güzide mekanlardır. Bu teşkilatta görev yapmış olanlardan ahirete irtihal edenleri hayırla yad ederek, emeklilerimize sıhhat ve afiyet içinde mesut ömürler, görevde olan bütün personelimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Mevlid-i Nebi programına Köşk İlçe Kaymakamı Tuğba Polat, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı. - AYDIN