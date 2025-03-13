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Korsan Yolcu Taşımacılığına Yasal Düzenleme Önerisi

Korsan Yolcu Taşımacılığına Yasal Düzenleme Önerisi
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan yolcu taşımacılığının önlenmesi için TBMM'ye sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Öneriler arasında ilk ihlalde ehliyete 6 ay, ikinci ihlalde 1 yıl el konulması yer alıyor. Özkan, korsan taşımacılığın Türkiye genelinde ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Korsan yolcu taşımacılığının önlenmesi amacıyla TBMM'ye sunulan kanun teklifini değerlendiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsanla ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu, günün şartlarına cevap vermediğini, yasal değişiklikler yapılmadan köklü bir çözümün elde edilemeyeceğini öngördük. Korsan taşımacılık yapan sürücünün ehliyetine ilk seferde 6 ay, 2'nci seferde 1 yıl el konulması şeklinde bir öneri sunduk. Bu iş Türkiye'nin meselesi. Tüm partilerimizin bu konuya sahip çıkmasını rica ediyorum" dedi.

Korsan taşımacılığın önlenmesine ilişkin Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de ilgili komisyona gönderildi. Değerlendirme aşamasında olan teklif, komisyonun incelemesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. Kanun teklifi, özellikle izinsiz yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin belirli sürelerle belge iptali ile cezalandırılmasını öngörüyor. Yeni düzenlemeyle, "İlk ihlalde sürücülerin belgeleri 6 ay süreyle geri alınacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde, sürücü belgeleri 1 yıl süreyle iptal edilecek. Belgesi iptal edilen sürücüler, bu süre boyunca herhangi bir sınıfta geçici veya yeni bir sürücü belgesi alamayacak" değişikliklerin yapılması hedefleniyor.

"Korsan sorunu, taşımacılık sektörü için birinci sırada bir sorun"

Türkiye'de korsan taşımacılığın son 6 ay içerisinde en üst seviyeye yükseldiğini söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Esnafımızın canı yanıyor. Bu sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin sorunu. Korsan sorunu, Türkiye'nin gündeminde olan taşımacılık sektörü için birinci sırada olan bir sorundur. Biz oda olarak son 5 aydan beri İzmir'de bir mücadele başlattık. Yaklaşık 4 ay önce korsanla ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu, günün şartlarına cevap vermediğini, yasal değişiklikler yapılmadan köklü bir çözümün elde edilemeyeceğini öngördük. Korsan taşımacılık yapan sürücünün de ehliyetine ilk seferde 6 ay, 2'nci seferde 1 yıl el konulması şeklinde bir öneri sunduk. Afyon'da bir milletvekilimiz meclise teklif sundu. Bu, esnafın gür sesinin yankı bulmasının bir sonucu. Partilerin milletvekillerine mektup yolladım. İçişleri Komisyon Başkanı olması sebebiyle Süleyman Soylu ile de görüşme taleplerinde bulunduk. Tüm partilerimizin milletvekillerinin bu konuya sahip çıkmasını rica ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Korsan taşımacılık yapan sürücülerin yakalandıktan sonra araçlarının 40 gün süreyle kapatıldığını fakat korsan taşımacılığa başka arabayla devam ettiklerini anlatan Özkan, bunun önlenmesi amacıyla ehliyete el konulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

"Ağır cezalar kesilsin"

Korsanın önlenmesini istediklerini belirten Taksici Muharrem Uludağ, "Sektörle alakası olmayan kişiler taşımacılık yapıyor. Böyle iş olmaz. Cezalar daha çok artırılsın. Bizim hatalarımız varsa bize de ağır cezalar kesilsin. Korsana karşıyız" diye konuştu.

"Çok fazla kişi korsan taşımacılık yapıyor"

Korsan taşımacılığın kapatılması gerektiğini ifade eden başka taksici Abdulhalim Aktürk, "Çok fazla kişi korsan taşımacılık yapıyor. Bunların hiçbiri vergi vermiyor. Biz esnafız, bu konuda mağduruz. Cezaları arttırmak caydırıcı olabilir" şeklinde konuştu. Edip Kaymaz da "Biz evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Korsanlar bunu engelliyor. Ucuz diye herkes korsana gitmeye çalışıyor. İnşallah cezalar arttırılır" diye belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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