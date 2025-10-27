Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Yeni Düzenlemeler Geliyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelenin yalnızca sahada yapılan denetimlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Korsanla mücadelede esas mesele sinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmaktır" dedi.

Erkan Özkan açıklamasında, "Her gün korsan taşımacılıkla ilgili bireysel işlemler yapılıyor, cezalar kesiliyor, araçlar bağlanıyor. Ancak ertesi gün aynı yerden başka bir araç çıkıyor. Çünkü biz sadece sinekleri öldürüyoruz. Oysa bataklık kurumadıkça bu sorun kökünden çözülmez" ifadelerini kullandı.

Korsan taşımacılıkla mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, "Bu mücadele sadece sahada denetimle yürütülemez. Şu anda Ankara'da en üst düzey bürokratlarla, ilgili bakanlıklarla görüşmeler sürüyor. Hükümetimizle birlikte imza aşamasına gelen çok önemli düzenlemeler var" dedi.

Korsan taşımacılıkla mücadelenin tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Erkan Özkan, bu süreçte destek veren kurum ve yöneticilere teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'ya, esnafımızın her zaman yanında duran Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'e verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışma, bizim gücümüzü artırıyor" ifadelerinde bulundu.

"Yasal boşluklar kapatılmadan kalıcı çözüm mümkün değil"

Erkan Özkan, dijital platformlar üzerinden yapılan korsan taşımacılığın önünü kesmek için Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde açık, caydırıcı yaptırımların şart olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bugün teknolojiyi bahane ederek korsanlık yapan kişi ve şirketler, esnafın emeğini çalıyor. Bu konuda açık hüküm konulmalı; korsan taşımacılık tamamen yasaklanmalı, aracıyla korsan faaliyette bulunanların araçları trafikten men edilmeli ve ehliyetlerine el konulmalıdır."

Korsan taşımacılığın sadece bir esnaf sorunu değil, devletin vergi kaybı, kamu güvenliği ve vatandaş hakkı açısından da büyük bir mesele olduğunu belirten Erkan Özkan, "Biz taksiciler olarak vergi veriyoruz, sigortamızı ödüyoruz, mevzuata uygun çalışıyoruz. Emek veren, alın teri döken insanların emeğini gasp eden korsan taşımacılığa karşı hep birlikte durmak zorundayız. Bu, taksicinin değil, devletin mücadelesidir" dedi.

Korsan taşımacılığa ağır yaptırımlar

Yeni 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu değişikliğiyle, korsan taşımacılık faaliyetleriyle mücadelede önemli bir dönemece girildi. Erkan Özkan, "Korsan taşımacılık yapanlara artık ciddi yaptırımlar geliyor. Yeni düzenlemeye göre bu tür faaliyetlerde bulunanlara 100 bin lira idari para cezası, 60 gün süreyle araç bağlama, 30 gün süreyle sürücü belgesine el koyma cezaları uygulanacak. Artık bu işin şakası yok. Tekrarlayanlar için 200 bin lira para cezası, 120 gün araç bağlama ve 60 gün ehliyete el koyma cezaları uygulanacak. Bu adım, caydırıcılığı en üst seviyeye taşıyacak" dedi.

Korsa taşımacılık yapanlara 'Ömür boyu men' dönemi

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden birinin, korsan taşımacılık yapanlara ömür boyu men uygulaması olduğunu vurgulayan Erkan Özkan, şöyle konuştu:

"Beş yıl içinde iki kez korsan taşımacılıktan dolayı ehliyetine el konulan sürücüler, artık bir daha toplu taşımada çalışamayacak. Bu sadece bir ceza değil, toplu taşımanın güvenilirliğini koruma kararıdır. Kayıt dışılığa, haksız rekabete artık yer yok."

"İzmir bu mücadelenin öncüsü olacak"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Mayıs 2025'te kamuoyuna duyurdukları yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü açıkladı. Özkan, düzenlemenin çok kısa bir süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanmasını ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesini beklediklerini belirterek, "Uzun süredir korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. İzmir'den yükselen bu ses, sonunda Ankara'da karşılık buldu. Bu, sadece bir yasa değişikliği değil; alın teriyle, emeğiyle çalışan tüm esnafımızın hakkını koruyan tarihi bir adım" ifadelerini kullandı. - İZMİR