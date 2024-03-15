Konya'da Vatandaşlar Ramazan Ayının İlk Cuma Namazında Camileri Doldurdu

Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Vatandaşlar, Ramazan ayını hayırlara vesile olmasını ve bereketli geçmesini diledi.

Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Özellikle Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne gelen cemaat camiye sığmayınca meydana taştı. Kentte camiler de Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar, Ramazan ayının sevincini yaşadı. Vatandaşlar Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılan Muhammet İmrek, "Ramazan ayının ilk Cuma namazını kıldık. Güzel bir aydayız. 11 ayın sultanındayız. Bugünde bu duyguları hep birlikte yaşadık" dedi.

Ramazan ayına ulaştıkları için mutlu olduğunu belirten Hüseyin Öz ise, "Cuma namazımı kıldık. Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA