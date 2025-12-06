Haberler

Başkan Karabacak: "Esnaf ve sanatkarımız, hoşgörü şehrine yakışır şekilde hazır"

Başkan Karabacak: 'Esnaf ve sanatkarımız, hoşgörü şehrine yakışır şekilde hazır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri için esnaf ve sanatkarların hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Anma törenlerinin Konya için büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin şehir için önemine dikkat çeken Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarların hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesinde değerlendirmelerde bulunarak esnaf teşkilatının tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Başkan Karabacak açıklamasında şunları söyledi:

"7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri, Konya'mız adına büyük bir değer taşımaktadır. Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak için tüm esnaf ve sanatkarlarımız gerekli hazırlıkları özenle tamamladı. Hazreti Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısının taşıdığı hoşgörüyü, bu yıl da aynı samimiyetle yaşatacağız. Misafirlerimize güler yüzle hizmet etmek, Konya esnafının en köklü geleneğidir. Şehrimizin tanıtımına katkı sunmak, kültürel mirasını yaşatmak ve Konya ekonomisine değer katmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız, geçmiş tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu törenlerde de üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirerek Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın mirası ve hoşgörünün başkenti Konya'mızı en iyi şekilde temsil edecektir." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.