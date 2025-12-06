Başkan Karabacak: 'Esnaf ve sanatkarımız, hoşgörü şehrine yakışır şekilde hazır'

Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin şehir için önemine dikkat çeken Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarların hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesinde değerlendirmelerde bulunarak esnaf teşkilatının tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Başkan Karabacak açıklamasında şunları söyledi:

"7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri, Konya'mız adına büyük bir değer taşımaktadır. Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak için tüm esnaf ve sanatkarlarımız gerekli hazırlıkları özenle tamamladı. Hazreti Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısının taşıdığı hoşgörüyü, bu yıl da aynı samimiyetle yaşatacağız. Misafirlerimize güler yüzle hizmet etmek, Konya esnafının en köklü geleneğidir. Şehrimizin tanıtımına katkı sunmak, kültürel mirasını yaşatmak ve Konya ekonomisine değer katmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız, geçmiş tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu törenlerde de üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirerek Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın mirası ve hoşgörünün başkenti Konya'mızı en iyi şekilde temsil edecektir." - KONYA