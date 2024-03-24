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Konya'da Atlı Gezinti

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Konya'nın Karapınar ilçesinde hafta sonu trafiğinin az olmasını fırsat bilen bir kişi at ile ilçe merkezinde yaptığı gezinti ile ilgi odağı oldu.

At binmeye merak Yunus Karakaya, kendisine ait atıyla şehir merkezinde dolaştı. Araç trafiğinin olmaması ve havanın güneşli olmasını fırsat bilen Yunus Karakaya, dört nala ile Konya ve İnönü caddelerinde tur attı. Araç trafiğine alışkın olan vatandaşlar bir anda atın caddede gezdiğini görünce hem şaşkınlıkla izledi hem de cep telefonları ile görüntü çekti. Çarşıda yaklaşık 15 dakika boyunca tur yapan Yunus Karakaya şaşkın bakışlar arasında çiftliğine geri döndü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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