Konya'da 8. Tarım Sayımı Başladı

Konya'da 8. Tarım Sayımı Başladı
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Bozkır ilçesinde çiftçilere yönelik gerçekleştirilen 8. Tarım Sayımı, çiftçi kayıt sistemine kaydedilen tüm çiftçilerin katılımıyla önem arz ediyor. Tarım ve hayvancılık politikaları için gerekli verilerin toplanacağı bu sayım, sektörün geleceği açısından kritik bir rol oynamakta.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 8. Tarım Sayımı başladı.

Bozkır'da bulunan çiftçilere yönelik 8. Tarım Sayımı başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan tüm çiftçilerin ve tarımla uğraşan vatandaşların katılmasının zorunlu olduğu sayım, önem taşıyor. Tarım ve hayvancılık politikalarının belirlenmesi için güncel verilerin toplanacağı sayımda, çiftçilerin arazi ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler güncellenecek. TÜİK yetkilileri, elde edilecek verilerin tarım sektörünün geleceği için kritik olduğunu vurguladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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