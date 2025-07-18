Konya'da 8. Tarım Sayımı Başladı

Konya'nın Bozkır ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 8. Tarım Sayımı başladı.

Bozkır'da bulunan çiftçilere yönelik 8. Tarım Sayımı başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan tüm çiftçilerin ve tarımla uğraşan vatandaşların katılmasının zorunlu olduğu sayım, önem taşıyor. Tarım ve hayvancılık politikalarının belirlenmesi için güncel verilerin toplanacağı sayımda, çiftçilerin arazi ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler güncellenecek. TÜİK yetkilileri, elde edilecek verilerin tarım sektörünün geleceği için kritik olduğunu vurguladı. - KONYA